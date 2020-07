Daniel David, despre amploarea teoriilor conspirationiste: Avem o problema cu alfabetizarea stiintifica. Copiii in scoala nu mai fac suficienta stiinta

"Fiindca am ajuns la un nivel inspaimantator despre care eu spun din 2010 si l-am masurat in 2015. De un deceniu spun despre acestelucruri care astazi ingreuneaza in jos societatea. Cei despre care vorbeam atunci au ajuns astazi adulti cu pozitii de influenta sociala. Ei coloreaza societatea. Avem o problema cu alfabetizarea stiintifica. Avem o problema cu analfabetismul functional urias si avem o problema cu neincrederea intre noi, si intre noi si institutii. Combinand acesti trei factori se genereaza un cocktail periculos care distruge o abordare rationala, stiintifica in lumea de astazi pe care pot sa infloreasca teoriile conspiratiei. Aici este problema. Copiii in scoala nu fac suficienta biologie, nu se uita suficient la microscop. Nu mai fac suficienta stiinta. Si toti ajungem sa credem in tot felul de energii misteriose ale universului si in abordari holistice care vindeca nu numai mintea, ci si sufletul. E o mare problema", a declarat Daniel David pentru RFI.ro. In ceea ce priveste comunicarea autoritatilor in perioada pandemiei in opinia acestuia, lipsa de incredere existenta in societatea noastra - atat intre indivizi dar si cu privire la autoritati - a reprezentat un cost suplimentar."Este o chestie mai veche care rezulta dintr-o incredere interpersonala pe care noi o avem ca profil psiho-cultural. Aceasta neincredere interpersonala se extinde si la institutii. Nu tine doar de aspectul institutional. Romanii, in comparatie cu spatiul vestic, dar si cu vecinii nostri din zona sud sau central europeana, au un nivel de incredere interpersonala extrem de scazut nu numai intre cunoscuti, ci si intre noi si ceilalti oameni pe care nu ii cunoastem si mai ales fata de straini. Dupa aceea, e un pas sa se generalizeze la institutii", a mai spus psihologul.Nu in ultimul rand, autoritatile au gresit si in ceea ce priveste "emotiile" pe care mesajele oficiale le-au indus in societate."Autoritatile au inceput bine, am si spus in alte interviuri. In primele saptamani ale starii de urgenta, au comunicat destul de ok. Au gresit prin modul in care au facut trainingul pentru emotii indemnand sa fim calmi, ceea ce este complet absurd. In situatie de pandemie nu este sanatos si normal sa fii calm. Intr-o situatie de pandemie este normal sa fii ingrijorat, sa fii trist.Este important sa nu ajungi in patologii, adica sa fii panicat, sa fii agresiv sau sa fii depresiv. Dar celelalte emotii functionale si negative, asa cum le numim noi, ingrijorare, dar nu panica, tristete, dar nu depresie, nemultumire, dar nu furie, sunt absolut sanatoase.Din cauza faptului ca populatia nu valida acele emotii, treptat oamenii vedeau o discrepanta intre ce simt ei si ce comunica autoritatile. Asta a accentuat neincrederea fata de expertii care ieseau sa comunice diverse informatii. Iar dupa aceea, greseala majora a fost in perioada de trecere de la starea de urgenta la starea de alerta.Au fost cele 3 zile in care reglementarile erau in aer. Atunci, comportamentul, care de foarte multe ori a fost supus mecanismului de supresie in perioada starii de urgenta, a explodat cand s-au eliminat constrangerile. Noi stim ca daca un comportament a fost supus supresiei, cand elimini constrangerile pentru el, reapare cu intensitate mai mare, cu frecventa mai mare si de durata mai lunga. Am ajuns in faza in care am intrat in starea de alerta cu un comportament extrem de intens, un comportament din pattern-ul pre-pandemie, care nu mai corespundea cu regulile pe care trebuia sa le urmam. Nici autoritatile in perioada de alerta nu si-au mai asumat rolul efectiv de a verifica la sange macar regulile pe care le-au stabilit pentru starea de alerta. Am inceput bine. Am mers prost si mergem si mai prost", a mai spus Daniel David.Interviul integral acordat de Daniel David poate fi citit aici.