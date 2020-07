Darius Valcov a ramas fara titlul de doctor. Ministrul Monica Anisie a semnat ordinul de anulare:" Motivul este tot plagiatul"

Aproximativ 50 de pagini, reprezentand 23% din teza de doctorat a lui Darius Valcov reprezinta preluare integrala sau partiala din alti autori, era, in luna aprilie, concluzia Comisiei de lucru a CNATDCU, care a analizat sesizarea de plagiat in acest caz, propunand retragerea titlului de doctor, anunta publicatia Educatie Privata Este vorba despre teza de doctorat "Perfectionarea managementului financiar al intreprinderii in perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana" elaborata si sustinuta in anul 2008 de Darius Valcov la Academia de Studii Economice din Bucuresti. Expertii au descoperit ca aceasta include texte copiate din alti autori fara ca acestea sa fie citate conform normelor academice si fara a indica sursa, peste 80 de pagini.Constatand aceste abateri grave de la etica cercetarii, consider ca se confirma existenta plagiatului inscrisa in sesizarea UEFISCDI nr. 516/27.02.2019 cu privire la teza de doctorat "Perfectionarea managementului financiar al intreprinderii in perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana" elaborata si sustinuta in anul 2008 de Domnul VALCOV D. DARIUS BOGDAN si propun retragerea titlului de doctor in Finante domnului VALCOV D. DARIUS BOGDAN", afirma in raportul sau prof. univ. dr. Alin Marius Andries, citat, la vremea respectiva, de ziare.com Si fostul premier Victro Ponta a ramas fara titlul de doctor . In anul 2016, i-a fost retras de catre Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU). Desi a contestat decizia, Ponta a pierdut definitiv la Inalta Curte de Casatie si Justitie procesul cu Ministerul Educatiei, luni, 13 iulie,