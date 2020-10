Asociatia "Daruieste Viata" cere Ministerului Fondurilor Europene ca si ONG-urile si entitatile medicale publice sa poata accesa fonduri europene pentru constructia de unitati modulare

"Ministerul Fondurilor Europene Romania blocheaza accesul romanilor la tratament adecvat pentru infectia cu SAARS-CoV 2. Solicitam Ministrului Fondurilor Europene, Marcel Ioan Bolos, sa permita ONG-urilor si entitatilor medicale publice sa acceseze fonduri europene pentru constructia de unitati modulare", a trasmis, joi, Asociatia "Daruieste Viata".Organizatia airma ca Romania trece prin al doilea val de infectari cu COVID-19, cu un numar de cazuri pozitive tot mai mare."Majoritatea unitatilor medicale sesizeaza ca se apropie de capacitatea maxima pentru tratarea cazurilor medii si grave. Utilitatea unitatilor modulare pentru tratarea pacientilor COVID-19 si izolarea lor de restul pacientilor cu alte patologii a fost deja demonstrata. Prof. Dr. Dorel Sandesc, Vicepresedintele Societatii Romane de ATI - << Este iluzoriu sa spui ca exista spitale non-covid. Crearea de spatii COVID in fiecare spital este in primul rand o masura de siguranta pentru pacienti si cadrele medicale. Acest lucru trebuie sa se generalizeze. Este una dintre masurile care poate creste capacitatea rapid si acest lucru nu face rau spitalului respectiv >> ", a mai transmis organizatia.Asociatia "Daruieste Viata" a ridicat Spitalul Modular 1 Elias, in doar doua luni, crescand cu 38 de paturi capacitatea de tratare a pacientilor covid.Fondatoarele Asociatiei - Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu - anunta ca in acest moment spitalul modular este functional 100%."Cu toate acestea, in Ordinul de Ministru Nr. 613/2020 privind Ghidul Solicitantului la fonduri europene pentru Consolidarea Capacitatii Sanitare de Gestionare a Crizei Covid-19 (POIM/819/9/1), doar doua entitati sunt eligibile pentru accesarea acestor fonduri, respectiv:IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania si Ministerul Apararii Nationale in parteneriat cu IGSU. Consideram ca doar includerea acestor doua entitati pe lista solicitantilor eligibili limiteaza, in mod nejustificat si in detrimentul populatiei, accesul altor entitati capabile sa creeze astfel de unitati pentru a proteja pacientii si cadrele medicale", a mai transmis Asociatia.Organizatia anunta ca a trimis deja o adresa oficiala Ministrului Fondurilor Europene pentru a solicita modificarea Ghidului Solicitantului si asigurarea accesului la tratament adecvat pentru populatia Romaniei.