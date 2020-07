Data alegerilor locale, "batuta in cuie" miercuri. Proiectul de lege este dezbatut in Camera Deputatilor, care este for decizional

Sedinta Camerei Deputatilor este programata sa inceapa la ora 11.00.De la ora 10.00, Comisia juridica, de disciplina si imunitati are pe ordinea de zi "Proiect de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna organizare si desfasurare a acestora".Proiectul stabileste ca data alegerilor locale sa fie 27 septembrie, aceasta data fiind rezultatul unei dezbateri publice si al pozitionarii majoritatii formatiunilor politice.Legea, dezbatuta in regim de urgenta, a fost adoptata, marti, de catre senatori, cu amendamente.A fost admis un amendament al senatorilor PSD Serban Nicolae si Radu Oprea care prevede ca partidele vor putea folosi si subventiile de la bugetul de stat pentru finantarea campaniei electorale."La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (1) si (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contributiile partidelor politice pentru campania electorala prevazute la art. 30 din Legea nr. 334/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot proveni si din sursa de finantare prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 334/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare", arata amendamentul social-democratilor la proiectul de lege.De asemenea, "In cazul prevazut la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare partid politic utilizeaza cate un cont bancar distinct", conform unui alt amendament admis de Comisia juridica la raportul de adoptare pentru initiativa legislativa.Un alt amendament admis, formulat de senatorul PSD Radu Preda si senatorul neafiliat Doru Badulescu, permite partidelor care nu au grupuri parlamentare sa aiba reprezentanti in sectiile de votare."In a treia etapa, birourile electorale ale sectiilor de votare se completreaza cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si electorale care au ca membri cel putin 6 senatori sau 10 deputati", arata amendamentul admis.Comisia juridica a Senatului a respins amendamentul USR care prevedea ca alegerile locale sa se desfasoare timp de doua zile, pe 26 si 27 septembrie, pentru a evita aglomeratia in sectiile de votare si pentru a respecta normele sanitare impuse de autoritati de prevenire a infectarii cu noul coronavirus Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat, marti, dupa adoptarea proiectului privind stabilirea datei alegerilor locale la 27 septembrie, ca in 2 august trebuie constituit Biroul Electoral Central. Candidaturile se depun pana in 18 august, iar campania electorala incepe in 28 august.