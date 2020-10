De ce au crescut puternic, sambata noapte, valorile privind poluarea in Bucuresti. Cauzele depistate de Garda de Mediu

Reactia Ministerului Mediului

Garda Nationala de Mediu (GNM) a identificat posibila sursa de poluare a aerului care a facut sa fie inregistrate valori peste medie ale poluantilor in noaptea de sambata spre duminica. Este vorba despre o topitorie care, la momentul controlului, nu functiona, insa primise in trecut o amenda . In acest caz a fost deschis un dosar penal."In urma informatiilor aparute in mediul online referitoare la depasiri ale principalilor parametri de calitate ale aerului inregistrate de retelele alternative de senzori, echipele de permanenta ale Garzii Nationale de Mediu din cadrul comisariatelor Ilfov si Bucuresti au controlat, in cursul noptilor de 23 spre 24 si 24 spre 25 octombrie, zonele unde senzorii de masurare a calitatii aerului aratau depasiri foarte mari: Militari, Bragadiru, Rahova si Colentina.In urma verificarilor, echipa de permanenta a comisariatului judetean Ilfov a identificat o posibila sursa de poluare, o topitorie care, insa, nu functiona in perioada controlului, aceasta fiind sanctionata anterior de catre reprezentatii GNM - CJ Ilfov. In acest caz a fost propusa si intocmirea unui de dosar penal", potrivit unui comunicat de presa al institutiei.Comisarii Garzii au mers in zona Sintesti-Ilfov unde era nu miros foarte puternic, insa nu a putut fi identificata sursa poluarii, adauga sursa citata."Ulterior, comisarii GNM s-au deplasat in zona Sintesti-Ilfov, in apropiere de Str. Zlatari, unde s-a constatat un miros foarte puternic. Nu s-a putut identifica in perioada controlului sursa exacta de poluare.In urma informatiilor primite de la statiile oficiale de monitorizare a aerului reiese ca, in cursul noptii de 24/25 octombrie (aproximativ intre orele 20.00 - 24.00) concentratiile poluantilor monitorizati in cadrul RNMCA au inregistrat cresteri la aproape toate statiile de monitorizare.Valoarea concentratiilor de PM 2,5 raportata la cea a PM 10 (aprox 80%) indica existenta unor procese de ardere desfasurate la inceputul serii, cresterea concentratiilor fiind favorizata de dispersia deficitara a poluantilor (calm atmosferic aproape total instaurat de la ora 18.00).Nu au fost depasite valorile limita, cu exceptia PM 10, unde concentratia medie zilnica a depasit valorile limita la statiile B6 (60 micrograme/mc) si B1 (55 micrograme/mc). Aceste valori vor fi validate ulterior de masuratorile realizate gravimetric, prin metoda de referinta. Evolutia concentratiilor (PM10, PM 2,5 NO2, CO, benzen) si a indicatorilor meteo indica posibile cauze traficul rutier si incalzirea rezidentiala cu lemne din zonele periferice Bucurestiului", mai transmit reprezentantii Garzii Nationale de Mediu.Sursa amintita mai preziceasa ca "desi emisiile de poluanti nu au fost semnificative, factorii meteo au influentat dispersia poluantilor si au condus la aceste cresteri fata de zilele precedente".Echipele de permanenta ale Garzii Nationale de Mediu sunt pregatite sa faca verificari si duminica noapte pentru a vedea daca senzorii vor indica din noi depasiri ai parametrilor calitatii aerului.Concentratiile poluantilor monitorizati in cadrul Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA) au inregistrat cresteri la aproape toate statiile de monitorizare din tara, in noaptea de sambata spre duminica, iar factorii meteo au influentat dispersia acestora fata de zilele precedente, a scris, duminica, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), pe pagina oficiala de Facebook "In cursul noptii de 24/25 octombrie (aproximativ intre orele 20:00 si 24:00) concentratiile poluantilor monitorizati in cadrul Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului au inregistrat cresteri la aproape toate statiile de monitorizare din tara", noteaza sursa citata.In acest context, ministerul de resort precizeaza ca, in aglomerarea Bucuresti-Ilfov, valoarea concentratiilor de PM2,5 raportata la cea a PM10 (aproximativ 80%) indica existenta unor procese de ardere desfasurate la inceputul serii, cresterea concentratiilor fiind favorizata de dispersia foarte slaba a poluantilor (calm atmosferic aproape total instaurat de la ora 18:00)."Nu au fost depasite valorile limita, cu exceptia PM10, in cazul caruia concentratia medie zilnica a depasit valorile limita la statiile B6 (60 micrograme/mc) si B1 (55 micrograme/mc). Aceste valori vor fi validate, ulterior, de masuratorile realizate gravimetric, prin metoda de referinta.Evolutia concentratiilor (PM10, PM2,5 NO2, CO, benzen) si a indicatorilor meteo indica posibile cauze emisiile din traficul rutier acumulate pe parcursul zilei si incalzirea rezidentiala cu lemne si alte tipuri de combustibil din zonele periurbane ale Bucurestiului. Desi emisiile de poluanti nu au fost semnificative, factorii meteo au influentat dispersia poluantilor si au condus la aceste cresteri fata de zilele precedente", subliniaza Ministerul Mediului.Potrivit sursei citate, pe parcursul intervalului orar in care s-au inregistrat cresterile, echipele de permanenta ale Garzii Nationale de Mediu (GNM) s-au aflat continuu in teren pentru a monitoriza situatia si pentru a identifica eventuale arderi necontrolate sau ilegale, iar in urma raportarilor nu au fost semnalate incidente care sa afecteze calitatea aerului.Este pentru a doua oara in aceasta saptamana cand emisiile poluantilor inregistrati in Bucuresti depasesc valorile normale. Astfel, in noaptea de 22 spre 23 octombrie, statiile independente pentru masurarea calitatii aerului au inregistrat depasiri pentru poluarea cu particule PM 10 si PM2,5, de aproape 350%. Cele mai mari valori s-au inregistrat la statia din Bragadiru (crestere de 347% la PM 2,5, respectiv de 236% la PM 10).Particulele in suspensie (PM10) provin in special de la emisiile poluante generate de industrie, trafic si incalzirea locuintelor. Acestea pot provoca astm, afectiuni cardiovasculare, cancer pulmonar si deces prematur. Valoarea zilnica admisa de PM10 pentru protectia sanatatii umane este de 50 micrograme/mc, in timp ce valoarea limita anuala este de 40 micrograme/mc.De asemenea, particulele in suspensie PM2.5, cu un diametru de 2,5 micrograme sau mai mici, sunt periculoase pentru sanatate, intrucat pot patrunde foarte adanc in plamani. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a stabilit un prag zilnic al calitatii aerului la 25 micrograme de PM2.5 in metrul cub de aer.In Romania, conform Legii nr. 104 din 15 iunie 2011, valoarea tintelor anuale de PM2.5 este stabilita la 25 micrograme/mc, in timp ce valoare limita anuala ce trebuia atinsa pana la data de 1 ianuarie 2020 era de 20 micrograme/mc.Indicele de Calitate a Aerului (ICA) atrage atentia asupra spatiilor cu probleme de calitate a aerului si se determina pe baza concentratiilor noxelor CO, NO2, SO2, PM2.5 si PM10 inregistrate prin statii de trafic si urbane. Aceste indice se calculeaza pe baza metodologiei franceze ce sta la baza CAQI - Common Air Quality Index. In prima etapa a proiectului, ICA este furnizat de valorile inregistrate pentru PM2,5 si PM10, urmand ca valorile gazelor sa fie adaugate dupa finalizarea testelor.Conform datelor oficiale, in acest moment, Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA) cuprinde 148 de statii in functiune, din care opt puncte amplasate in Bucuresti, in zonele: Cercul Militar National, Lacul Morii, Titan, Balotesti, Magurele, Bucur Obor, Drumul Taberei si Berceni.Reteaua se va extinde cu 17 noi statii, printr-o investitie in valoare de 81 de milioane de lei, suma ce va acoperi si implementarea unui sistem de prognoza a calitatii aerului, a anuntat, recent, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe , intr-o conferinta de presa.