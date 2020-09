De ce calatoria de intoarcere pare mai scurta, chiar daca traseul este acelasi. Explicatia oamenilor de stiinta

La inceput, acestia credeau ca "efectul calatoriei de intoarcere" se datora sentimentului de familiaritate. Intrucat am trecut deja pe acelasi drum, cunoastem deja imprejurimile si, prin urmare, atunci cand ne intoarcem acasa, nu afecteaza perceptia asupra trecerii timpului. Cu toate acestea, s-a constatat ca demonstratia nu era adevarata, dupa ce s-a observat acelasi efect in timpul calatoriilor cu avionul, precum si atunci cand se schimba ruta de intoarcere, scrie Bright Side Se pare ca, atunci cand plecam de acasa ne planificam o ora la care trebuie sa ajungem la destinatie, ceea ce ne face sa monitorizam trecerea timpului si sa verificam ceasul mai des. Astfel, se creeaza senzatia ca timpul trece mai greu."Cand ai o destinatie, vrei sa ajungi acolo la timp. Dar, cand te intorci acasa, acest aspect nu conteaza atat de mult. Astfel, cand te indrepti undeva, atentia ta este mai concentrata asupra tintei.", spune Richard A. Block, psiholog la Universitatea de Stat din Montana, pentru npr . In acest caz, distragerea atentiei face calatoria sa para mai scurta.Totodata, atunci cand plecam intr-o calatorie si suntem entuziasmati de acest lucru, calatoria pare ca nu se mai termina. Astfel ca, inainte sa pornim pe drumul de intoarcere, desi stim ca distanta va fi aceeasi, circumstantele sunt diferite pentru ca nu mai suntem entuziasmati sa ajungem la destinatie."Intr-adevar, este vorba despre asteptarile tale - ceea ce crezi ca urmeaza", spune Michael Roy, psiholog la Elizabethtown College.