De ce este important ca varstnicii sa faca miscare. Mersul pe jos, recomandat

Ce presupune activitatea fizica?

Multi adulti de peste 65 de ani petrec, in medie, 10 ore pe zi stand jos, potrivit nhs.uk . Pretul platit pentru sedentarism este mare, intervenind probleme precum obezitatea, bolile de inima si decesul timpuriu. Daca oamenii nu isi mentin o viata active, toate lucrurile pe care obisnuiau sa le faca devin tot mai grele pe parcurs. Astfel, placerile simple, precum statul cu nepotii, mersul la magazin, sau intalnirile cu prietenii, par tot mai inaccesibile. In plus, apar durerile si vulnerabilitatea la cazaturi.Exista numeroase dovezi potrivit carora persoanele active au un risc mai mic de boli de inima, accident vascular cerebral, diabet de tip 2, anumite tipuri de cancer, dar si depresie sau dementa."Pe masura ce oamenii imbatranesc, functiile corpului lor se degenereaza, iar activitatea fizica incetineste acest declin", explica doctorul Nick Cavill.Orice pune corpul in miscare, este mai mult decat recomandat, fie ca este vorba despre plimbarile pe jos, gradinarit, sau sport. Mai mult, media de activitate moderata saptamanala ar trebui sa fie de cel putin 150 de minute. Asta inseamna doar 30 de minute de miscare cel putin cinci zile pe saptamana.Chiar daca si treburile zilnice, cum ar fi cumparaturile, gatitul, sau lucrurile casnice, consuma energie, nu sunt suficiente deoarece ele nu cresc ritmul cardiac. Corpul trebuie sa fie solicitat, astfel ca o plimbare in pas mai alert, mersul cu bicicleta sau inotul sunt recomandate.