De ce marturia Andreei Esca a generat ura? Explicatiile unui psihiatru

Foto: Facebook/Gabriel Diaconu

Purtatul mastii, o forma de lasitate

Sarmani, ignoranti, analfabeti

Medicul psihiatru Gabriel Diaconu a explicat pentru Digi24 mecanismele psihice care ii determina pe oameni sa aiba reactii extreme in situatii exceptionale precum cea a pandemiei.- pentru ca na, ce-o sa faci, o sa gasesti primul virus si-o sa te iei cu el la bataie ? - iti gasesti un paratrasnet emotional. Si figurile publice sunt paratrasnete emotionale.Ni se pare ca ele ar trebui cumva sa continue sa ramana acolo unde le-am pus, pe un norisor, intr-un turnulet de fildes, intr-o forma de tipla imaculata. Si cand vedem ca devin oameni, acela e momentul in care incepem sa-i uram. Pai, cum adica, indraznesti, tu, sa fii om, sa ai si tu familie, sa ai si tu lacrimi, sa ai si tu durerile tale?! Pai, tu nu ai voie! Tu trebuie sa fii cel care imi spune o poveste in fiecare seara, care imi aduce meteo etc.", spune Gabriel Diaconu.Vad cum, rand pe rand, mai multe capete, mai mult sau mai putin luminate, ies si promit o victorie care n-o sa vina, de fapt, niciodata si atunci oamenii, ca intr-o cursa diabolica, isi spun in cele din urma: am de ales daca mor in casa sau daca mor pe strada sau am de ales daca mor in concediu sau mor la biserica. Oamenii spun: prefer sa mor alegand. Oamenii, cand le-ai luat abilitatea de a alege, la modul cel mai simplist cu putinta, vor reactiona cu vehementa sau cu ura sau inclusiv la modul primitiv.", explica medicul psihiatru."Sa stiti ca oamenii care nu poarta masca sau oamenii care nu respecta regulile nu sunt niste monstri, nu sunt niste demoni si nu sunt, unii dintre ei, niste decervelati care abia asteapta sa omoare in stanga si-n dreapta. Sunt pur si simplu sarmani, ignoranti, analfabeti. Culmea stiti care e? Ca oamenii astia au trait si inainte in Romania si nu alerga nimeni cu parul pe strada dupa ei, faceau parte din pitorescul Romaniei.."Povestile inventate, este de parere Gabriel Diaconu, sunt mecanismele de aparare a unor persoane coplesite de incertitudini.Si luandu-i asa, la o conversatie, le observi deznadejdea, deznadejdea lor care spune: de fapt, nu stiu cu ce ma lupt, de fapt, mintea mea nu este echipata, m-am saturat, nu stiu ce este acela un virus, nu stiu cum omoara, moarte, moarte peste tot... si eu? Cu mine cum ramane?"