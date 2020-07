De ce nationalismul nu este conservatorism

O parte din acesta da semne de autonomie si vine cu intentia sincera de a oferi o alternativa patriotica si mai putin corupta la ultimele guvernari, dar fara a realiza o introspectie adevarata, pentru a-si marca propria identitate doctrinara, plusurile si minusurile reale. Altii doar pozeaza in grupari nationaliste, pentru a profita de trend, incercand ocuparea acestui segment ce poate aduce voturi facile de la o populatie disperata de traiul in realitatea imediata.In al treilea rand, constatam ca, in mod firesc, exista nationalisti duri chiar in partidele parlamentare, fie pe stanga fie pe dreapta esicherului politic. Autonomia nationalismului romanesc fata de cele trei mari curente politice universal recunoscute - socialism, liberalism si conservatorism - este si nu este o ciudatenie cu forme autohtone, tinand cont de specificul mostenirii noastre politice din deceniile si secolele trecute.De multe ori, membri ai acestor factiuni nationaliste prefera sa se prezinte in societate in calitate de conservatori, dorind astfel sa se puna sub umbrela unei mari doctrine, cu o respectabila traditie intelectuala. Doar ca aceasta e o asociere fortata de identitate. Sa spunem din start ca intre nationalism si conservatorism pot exista anumite puncte comune, care deriva din importanta data trecutului si din valorile traditionale pe care intentioneaza sa le apere.Dar, in acelasi timp, exista falii doctrinare de proportii, diferente practice si preferinte pentru politici publice care nu se intersecteaza deloc. Daca le privesti dinspre stanga, poti forta discursul spunand ca sunt asemanatoare, daca le privesti dinspre dreapta poti sesiza diferente majore intre moderatie, respect pentru ordine, traditie si domnia legii, pe de o parte, agitatie, demagogie si teme panicarde induse in societate, pe de cealalta parte.Cele mai importante deosebiri intre nationalism si conservatorism, in Romania, sunt urmatoarele:Nationalistii nu fac referiri la literatura conservatoare occidentala, nu uzeaza de teme, idei, carti si autori conservatori consacrati. Distantarea de acestea, de fapt, e cea care nu permite modelarea mintii nationaliste in sens clar conservator. Exista foarte putine cazuri in care unele teme dragi nationalismului sunt intarite cu argumente din literatura conservatoare. Adoptarea ideilor conservatoare, de fapt, ar goli de continut fondul si directia nationalismului autohton, smulgandu-i tocmai cele mai dragi teme.Conservatorismul si nationalismul s-au format plecand de la proiecte politice si baze conceptuale complet diferite, chiar daca, de-a lungul timpului, uneori, ele s-au si intersectat. Nationalismul a fost unul din copii adorati si teribili ai Revolutiei Franceze, pe cand conservatorismul a fost o reactie aristocratica si mai apoi intelectuala la ritmul alert al schimbarii sociale si desacralizarii societatii.Nationalistii sunt pentru un stat puternic, interventionist, cu mare functie de control in societate, iar principiul forte al conservatorismului - limitarea puterii politice - le apare ca o slabiciune reala.Nationalistii prefera statul puternic centralizat, controlat in totalitate de la centru si privesc cu neincredere ideea descentralizarii si promovarii localismului, mult indragita de conservatori.Nationalismul pune natiunea mai presus de persoana, urmareste iluzia gloriei nationale si intelege prea putin din ideea de comunitate (mica, locala, regionala), pe care se bazeaza conservatorismul. Totusi, conservatorismul pretuieste natiunea pentru ca este capabila sa puna in valoare initiativele cetatenilor, loialitatile si obiceiuri locale, memoria comuna si proiectele de viitor.Nationalismul este in mod instinctual pentru uniformizare si nu pentru diversitate. Adeseori este deranjat de modul in care se manifesta minoritatile nationale, exagereaza actiunile lor identitare si le foloseste pe post de tapi ispasitori in diferite evenimente si tensiuni politice.Conservatorii considera ca nationalismul e o forma de colectivism, si il privesc cu reticenta.Nationalismul propune in mod demagogic predominanta elitele eroice (care, macar teoretic, vor sa se sacrifice pentru tara) si priveste de sus ideea elitelor responsabile, agreata de conservatori.Nationalistii admira miscarile si personalitatile de forta (Miscarea Legionara, maresalul Antonescu, Nicolae Ceausescu ), care pot interveni radical si decisiv in societate. Au nevoie de salvatori providentiali. Conservatorii se pronunta ferm pentru pluralism democratic, evolutie politica fireasca, partide politice clasice si limitarea puterii guvernelor.Nationalistii induc permanent temeri in societate, exagerand puternic cauzele, desfasurarea si efectele unor fenomene sociale si politice. Acestea sunt prezentate oamenilor drept catastrofe iminente. Oamenii sunt indemnati sa faca o preocupare zilnica (precum cei din stanga radicala) din implicarea fata de aceste presupuse pericole grave care s-ar abate asupra lor. In schimb, conservatorii indeamna la reactii moderate, dar ferme, in fata Conservatorismul se prezinta ca o doctrina a experientei, echilibrului, ordinii si justitiei, evitand radicalismele si experimentelor sociale.Nationalismul promoveaza o tendinta spre un suveranism abstract, din neintelegerea detaliilor fine ale jocului politic intern si extern si din necunosterea in amanunt a rolului institutiilor politice. In loc sa vada ca statul roman detine (teoretic detine, problema fiind ca nu uzeaza de ele) toate instrumentele pentru a pune capat coruptiei si neprofesionalismului proastei guvernari, nationalistii se pronunta adesea pentru o ordine in autarhie.Observam reticenta fata de alianta cu Vestul, retragerea in matricea culturala romaneasca, rusinea de a face apel la valori sau institutii occidentale si iluzia de a introna ordinea uzand doar de vointa politica a nationalistilor. Conservatorismul propune legaturi firesti cu marile civilizatii vecine, o alianta politica cu Vestul si innoirea culturii romane prin deschiderea catre universalitate.Economic vorbind, exista o tendinta nationalista de a vedea nu coruptia punctuala si unele interese de firma, ci capitalismul in sine, democratia sau statele occidentale, vinovate de incapacitatea Romaniei de a construi o structura economica viabila in ultimii 30 de ani. Nationalistul culpabilizeaza prea putin elitele romanesti corupte pentru esecul economic repetat si, mult mai mult, capitalismul occidental.Evident, in interiorul nationalismului politic pot coexista nuante si nuante, oamenii nu impart acelasi tipar, unii gandesc in clisee rigide, altii sunt mai deschisi catre influente socialiste, liberale sau conservatoare. Dar, in mare, caracteristicile de mai sus sunt intalnite frecvent in aria nationalismului romanesc.Comparatiile de mai sus pot lua prin surprindere pe multi si in primul rand pe nationalisti. Multi dintre acestia, fara sa se documenteze, cred, de obicei, ca dimensiunea conservatoare e o simpla poveste traditionalista, fara contur, generoasa, si sub umbrela careia pot incapea multe. Dar, de la Edmund Burke la Russell Kirk si Roger Scruton, conservatorismul a devenit deja o filosofie politica si culturala destul de precisa. Carti, reviste, proiecte, conferinte, teme si idei celebre au rafinat si au dat un suflu modern conservatorismului. El nu mai este deloc reactia pasiva fata de radicalismele vremurilor, ci o alternativa vie, inteligenta si energetica, care isi propune sa apere frumusetea clasica a lumii noastre.Privind in actualitate, obiectivul oricarui guvern este de a merge brat la brat cu societatea civila, nu de a o diviza in triburi antagonice conform unor criterii legate de etnie, clasa, avutie sau sexualitate. Apartenenta la acelasi corp politic ar trebui sa fie de ajuns pentru ca decidentii sa caute a evita masurile ce ar crea falii sau convulsii sociale si instabilitate. Mai mult, conservatorismul se disociaza de orice abordare intelectuala sau politica ce ar dori sa inlocuiasca "tara mea, si la bine si la greu" cu "tara mea, si la bine si la rau". Respectul pentru stramosi si cultivarea memoriei nu sunt acelasi lucru cu obiedienta oarba fata de autoritatile momentului sau cu cecitatea fata de faptele reprobabile ale conationalilor.