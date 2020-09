De ce nu se ineaca delfinii si balenele in timp ce dorm

In urma observatiilor facute pe delfini si balene s-au putut distinge doua moduri de odihna: plutind in pozitie orizontala ori verticala, sau inotand incet.Atunci cand dorm si inoata in acelasi timp, in fapt mamiferele sunt intr-o stare de semi-veghe.Atunci cand au pui, malele-balenele si mamele-delfini sunt obligate sa inoate cateva saptamani fara incetare, tinand puii in siajul lor. In caz contrar puii s-ar ineca, intrucat acestia nu au suficienta grasime pentru a putea inota cu usurinta, iar un efort prea mare i-ar slabi, i-ar face sensibili la boli si prada usoara pentru alte animale.La delfini s-a observat un lucru foarte interesant: atunci cand se odihnesc, jumatate din creier ramane activa si ochiul din cealalta emisfera ramane deschis, fiind astfel atent la eventualele pericole. In acelasi timp, aceasta stare le permite controlul nevoii de oxigen. Dupa aproximativ doua ore, cele doua emisfere isi predau una alteia atributiunile. In felul acesta delfinii dorm pana la opt ore pe zi.Mamiferele marine isi pot tine respiratia mai mult decat toate celelalte mamifere. Plamanii lor sunt mai mari si retin o cantitate mare de oxigen la fiecare inspiratie.In plus, atunci cand se scufunda, oxigenul este directionat doar catre acele parti ale corpului care au mare nevoie de el (creier, inima, muschi etc).Si toleranta la dioxid de carbon este mai mare decat la celelalte mamifere, pana la niveluri de CO2 care ar fi fatale omului.Numarul de respiratii pe minut al unui delfin se reduce la 3-6 respiratii, cand se odihneste, fata de 8-12, cand este activ.Trebuie spus ca exista si cazuri cand aceste mamifere se asfixiaza din pricina lipsei oxigenului: atunci cand se prind in plasele pescarilor ori, in cazul puilor, cand ajung prea tarziu la suprafata pentru a lua o gura de aer proaspat.