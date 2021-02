De unde vine numele clanului Sadoveanu. Liderul interlop care seamana cu marele scriitor

Cristian Mitrache seamana cu Sadoveanu

Aly Sadoveanu, ucis in SUA

Multa lume se intreaba de ce clanul Belgienilor a inceput sa fie numit la un moment dat "Sadoveanu".Desi este greu de facut o legatura intre un mare scriitor si o grupare de interlopi, scriitorul Mihail Sadoveanu a ajuns sa dea numele celebrei grupari din Tunari, cunoscuta pana nu demult drept gruparea Belgienilor.Totul ar fi inceput de la fiii lui Belgianu din Tunari. Copiii sai, Cristian Mitrache, Vasile Mitrache, zis Student, Barbu Mitrache, poreclit Nixon si Spania sunt cunoscuti pentru infractiuni cu violenta . Cristian Mitrache ar fi de fapt cel care a "rebotezat" clanul Belgienii in Sadoveanu.Se pare ca ar avea legatura cu fizionomia lui, blod cu ochii albastri, asemenea marelui scriitor.Clanul Sadoveanu imparte Sectorul 1 al Capitalei cu membri clanului "Gemenii". Gruparea lui "Belgianu din Tunari", se ocupa in general cu proxenetismul si a controlat multi ani piata prostituatelor din Capitala.In luna ianuarie, Aurel Trandafir (42 de ani), zis Aly Sadoveanu, a fost impuscat mortal in SUA de un rival pe nume Florin Americanu . Potrivit informatiilor furnizate de apropiati, crima ar fi avut mobil financiar. Cei din gruparea Sadoveanu isi plang capetenia pe retelele de socializare.