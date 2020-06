De la stiinte politice la stiinte politizate

Ziare.

Iata un episod mai mult decat semnificativ: Ceausescu a desfiintat Institutul de Matematica si, la scurta distanta in timp, Facultatea de Psihologie. In contextul celebrului scandal al "meditatiei transcendentale" (un fel de cerc de yoga infiintat, se pare, cu acordul ceausestilor si dezmembrat degraba tot din ordinul lor), desfiintarea Facultatii de Psihologie a condus si la o reorganizare a altor facultati, printre care cele de filozofie si de pedagogie, devenite peste noapte simple sectii ale Facultatii de Istorie-Filozofie.Multi cercetatori, profesori si studenti au avut atunci de suferit. Si, evident, suferinta lor, pricinuita de masurile dictatorului comunist, nu poate fi minimalizata. Dimpotriva, ea trebuie mereu reamintita. De jalea din sufletul profesorului universitar pus pe liber, de deznadejdea cercetatorului privat de cadrul de pana atunci al activitatii sale, lui Ceausescu putin i-a pasat. Resentimentele fata de fostul dictator ale celor care au avut de patimit in acest trist episod sunt perfect intemeiate.Cu toate astea, e important sa ne dam seama - si asta nu e o circumstanta atenuanta, ci, dimpotriva, una agravanta - ca Ceausescu nu i-a vizat pe acesti cercetatori personal.Dar atunci care i-a fost tinta?Acest atac al lui Ceausescu a fost indreptat nu impotriva unor oameni in carne si oase, ci impotriva gandirii insesi. Caci, care sunt disciplinele cel mai intim legate de gandire? Matematica si psihologia, nu? N-o sa conteste nimeni ideea ca atat filozofia cat si pedagogia au si ele ceva legatura cu gandirea omului ori cu formarea ei. In fond, de ce n-a desfiintat Artele plastice sau Facultatea de Agronomie? Victimele omenesti ale desfiintarii Institutului de Matematica si a Facultatii de Psihologie au fost, in fapt, victime colatarale.Nu avem oare aici un pattern comun in conduita a cel putin catorva dintre dictatorii de dupa al doilea razboi mondial? Sa ne amintim de lovitura militara de stat a coloneilor din Grecia anului 1967. Care a fost prima lor hotarare? Au interzis o seama de carti si de autori. Printre ei, Dostoievski, Godel si Tarski. Vedeti vreo asemanare cu masurile lui Ceausescu de la inceputul anilor 1980? Nici coloneii greci nu i-au vizat pe acesti autori PERSONAL. Au vizat in primul rand tot Gandirea.Adica tot psihologia (ca dovada, interzicerea lui Dostoievski) si logica (o atesta punerea la index a lui Godel si Tarski, care, alaturi de Aristotel si Frege, au fost doi dintre cei mai mari logicieni ai tuturor timpurilor). Intamplator sau nu, rezultatele lor principale din Logica arata ca nu orice se poate transa sau decide si ca nu totul se poate demonstra oriunde si oricand. Destul de suparator si de incomodant pentru o dictatura, nu?Exact asta face orice dictator si orice dictatura "cu scaun la cap", adica cu instinct politic: ataca Gandirea insasi. Deci, in primul rand, tot logica, matematica si psihologia.Abia dupa aceasta mica concluzie, discutia devine interesanta. Oare numai prin desfiintari de facultati si institute se pot lansa atacuri impotriva gandirii? Nu se poate oare INFIINTA ceva care sa constituie in sine un asemenea atac? Evident ca se poate. Si inca cum! Nu constituie oare Studiile de Gen un atac in regula impotriva gandirii?Evident ca asa-numitele "studii de gen" - asa cum sunt ele efectiv practicate peste tot in lume la ora asta - nesocotesc atat cea mai elementara logica cat si cele mai elementare presupozitii ale psihologiei, ale biologiei si ale statisticii. Nu fac parte ele oare dintr-o ideologie totalitara, recognoscibila ca atare dupa toate atributele clasice ale acestui tip de doctrina, nu in ultimul rand dupa caracterul ei autoparodic? Caracterul autoparodic al acestei ideologii nu a fost oare suficient de bine ilustrat de experimentul cu "Grievance Studies", o stiinta fictiva pe subiectul careia s-au scris articole la fel de fictive, publicate insa in reviste de prestigiu pe sistem peer-review? Nu s-a dovedit oare, cu ocazia acestui experiment, ca in reviste de specialitate de mare prestigiu se poate publica mai mult sau mai putin orice, cu conditia sa fie pe linia ideologica dominanta?Intr-o lume ca cea de azi, in care universitatile din SUA si din Europa au devenit mai politizate si mai ideologizate decat insasi lumea politica, era inevitabil ca atacul asupra gandirii si impotriva libertatii de dezbatere sa vina nu dinspre politic, ci dinspre chiar lumea academica, cea care produce astazi, pretutindeni in lumea vestica, tot mai multa ideologie si, prin urmare, tot mai multa pseudocunoastere si tot mai multa "incapacitate scolita" (de a sesiza pana si existenta unor probleme, daramite de a le gasi si solutii).Cine mai poate dezbate astazi liber dogmele ideologiei dominante, propagate in universitati? In tari precum Franta, Marea Britanie si mai ales Canada, cazi repede sub incidenta legii, care gaseste astazi cu cale sa reglementeze, in virtutea dogmelor corectitudinii politice, pana si felul in care trebuie sa se adreseze "cetatenii" unii altora. Nu asta a cunoscut si Franta anilor 1790, perioada cunoscuta sub numele binemeritat de Teroare? Nu asta a cunoscut si Uniunea Sovietica pe aproape intreg parcursul existentei ei? E adevarat ca astazi nu mai esti ghilotinat la propriu. Astazi se decapiteaza doar statui...Revenind la studiile de gen: nefiind jurist, nu stiu daca proiectul de lege inaintat presedintelui Iohannis este sau nu, in forma actuala, un text oportun. Tot ce pot constata e ca nicaieri in lume nu se preda in facultati chiar ABSOLUT ORICE. De pilda, nu se preda nici alchimia, nici astrologia, nici doctrina agrobiologica a lui Lisenko. Si totusi nu se plange nimeni de asta. Stie toata lumea ca, alaturi de studiile de gen, doctrina lui Lisenko e prototipul insusi al stiintei politizate, care are ca unic scop gasirea de argumente in favoarea unor teze stabilite dinainte. Si nu spune nimeni ca a fi impotriva doctrinei lui Lisenko inseamna a fi impotriva plantelor (sau a fi, cum s-ar spune, plantofob). Asa incat bine-ar fi ca niciun zapacit sa nu se trezeasca repetand impreuna cu turma ca a fi impotriva predarii studiilor de gen in facultate inseamna a fi impotriva vreunei categorii sau alta a populatiei.In urma criticilor venite din partea unor savanti de renume precum Zeldovici, Ginsburg, Kapita si, nu in ultimul rand, Andrei Saharov, Lisenko a fost demis in 1965 din functia de director al Institutului de genetica, post pe care il detinea inca din 1940. Cei cativa savanti de prestigiu denuntasera - in sfarsit! - teoriile lui Lisenko in calitatea lor de stiinta politizata, altfel spus de pseudostiinta. Imunitatea lui Lisenko fata de orice fel de discutie critica luase atunci sfarsit. Institutul a fost si el desfiintat cu succes in 1965 la scurta vreme dupa demiterea lui Lisenko insusi. O fi fost bine? o fi fost rau? Eu cred ca INFIINTAREA institului pe care-l conducea a constituit un atac impotriva gandirii si nu desfiintarea lui - in fond, salutara. Caci nu doar prin vaduvirea cunoasterii de instrumentele ce-i sunt necesare poti sabota gandirea, ci si oferindu-i acesteia pseudoinstrumente si pseudocontinut.Ca si separarea puterilor in stat, ca si separarea puterii vremelnice de cea religioasa, autonomia universitatii fata de stat e buna doar atunci cand este exercitata in ambele sensuri. De ce ar ramane statul indiferent la situatia in care universitatea, in loc sa-si respecte menirea de a difuza cunoastere, devine un spatiu privilegiat de difuzare a unei anumite propagande?Numele lui Lisenko va ramane insa vesnic asociat nu doar cu pseudostiinta. Ramane asociat, de asemenea, cu discriminarea pozitiva atat a "cetatenilor de origine sanatoasa" cat si, mai ales, a adeptilor teoriilor sale pseudostiintifice. O discriminare pozitiva care, la randul ei, ramane pe vecie asociata cu ideea unei societati mai drepte si mai bune, in care unii sa fie, pe cale de consecinta, discriminati negativ sau chiar eliminati fizic. Vreo asemanare cu unele aspecte din irealitatea imediata?Andrei Vieru este pianist si scriitor. A publicat Ecleziastul vesel (Curtea Veche 2014, 2019) si Elogiul vanitatii ( Humanitas , 2016). Versiunea originala a acestei carti (Grasset, Paris, 2013) a fost distinsa cu premiul Casanova acordat unor scriitori europeni de limba franceza. A inregistrat, printre altele, Clavecinul bine temperat de J.S. Bach pentru casa de discuri Alpha.