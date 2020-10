De luni se pot depune cererile pentru ajutorul de incalzire a locuintei in sectoarele 1, 4, 5 si 6

*** DGASPC Sector 1 a anuntat ca solicitarile pentru acordarea ajutorului de incalzire pentru sezonul rece noiembrie 2020 - martie 2021 se pot depune incepand de luni, 19 octombrie, la sediul institutiei din bd. Maresal Averescu nr. 17.*** Cetatenii Sectorului 2 pot depune deja solicitarile la sediile DGASPC: Serviciul de Asistenta Sociala Baicului (str. Heliade Intre Vii nr. 36), Serviciul de Asistenta Sociala Masina de Paine (str. Glinka nr. 7A), Serviciul de Asistenta Sociala Pantelimon (bd. Basarabia nr. 90), Serviciul de Asistenta Sociala Silvestru (Calea Mosilor nr. 132), dupa cum a precizat autoritatea locala pentru AGERPRES.Formularele completate, insotite de actele doveditoare, pot fi depuse individual sau prin reprezentantul asociatiei, dupa urmatorul program: luni in intervalul orar 8,30 - 16,00, fara programare telefonica; marti, miercuri si joi de la ora 9,00 la 15,00, cu programare telefonica; vineri intre orele 9,00 - 13,00, tot cu programare telefonica."Aceasta masura a fost adoptata pentru a veni in sprijinul cetatenilor, acestia avand posibilitatea de a depune cererile la sediile aferente din proximitatea locuintei. De asemenea, documentele pot fi transmise si online, pe adresa de email a Serviciului de Asistenta Sociala de care apartine solicitantul, in functie de adresa unde locuieste", a informat autoritatea locala.*** In Sectorul 3 depunerea solicitarilor a inceput luni, 12 octombrie. Formularul de cerere-declaratie pe propria raspundere necesar obtinerii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei poate fi descarcat de pe site-ul www.dgaspc3.ro sau se poate ridica de la sediul DGASPC Sector 3 din bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12 - 14, potrivit unui anunt al Primariei Sector 3, postat pe Facebook Documentele vor putea fi transmise prin email (alocatii@dgaspc3.ro), prin posta (cu confirmare de primire) la adresa bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12 - 14 sau pot fi depuse personal la sediul DGASPC Sector 3 din bd. 1 Decembrie 1918, de luni pana joi, in intervalul orar 9,00 - 15,00.*** Cetatenii Sectorului 4 vor putea depune de luni, 19 octombrie, cererile pentru acordarea ajutorului de incalzire.Solicitantii sunt asteptati personal sau prin intermediul asociatiilor de proprietari/locatari sa depuna cererea-declaratie pe propria raspundere, insotita de actele doveditoare la sediul DGASPC Sector 4 din str. Sld. Enache Ion nr. 1A, de luni pana miercuri intre orele 8,30 - 16,00, joi in intervalul orar 8,30 - 17,30, iar vineri intre orele 8,30 - 13,30.Pentru a se limita efectele raspandirii COVID-19, cererea-declaratie si actele doveditoare se pot transmite prin aplicatia Ghiseul Online sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat, pe adresa DGASPC Sector 4 (str. Sld. Enache Ion nr. 1A). Cererea-declaratie pe propria raspundere poate fi descarcata de pe site-ul DGASPC Sector 4. Relatii suplimentare se pot obtine apeland 0372.900.789 sau la email cms@dgaspc4.ro.*** Cetatenii Sectorului 5 pot depune dosarele tot incepand de luni, 19 octombrie, la sediul DGASPC Sector 5 - Compartimentul Acordare Ajutor Incalzirea Locuintei, potrivit site-ului DGASPC Sector 5.*** DGASPC Sector 6 a anuntat, la randul sau, ca solicitarile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei se pot depune tot de luni, 19 octombrie. Cererea, informatiile referitoare la documentele necesare, limitele de venituri si conditiile de acordare sunt disponibile pe pagina www.asistentasociala6.ro, la rubrica Serviciul Ajutor Social - Ajutoare pentru incalzirea locuintei.Documentele vor putea fi transmise prin e-mailul ajutorsocial@dgaspc6.com, prin posta (cu confirmare de primire) la adresa str. Floare Rosie nr. 7A, cod postal 062261 sau pot fi depuse personal, la sediul institutiei, in intervalul orar 9,00 - 12,00, solicitand anterior o programare la telefon 0376.203.744.Ajutorul pentru incalzirea locuintei se adreseaza familiilor sau persoanelor singure, cetateni romani si straini ori apatrizi carora li s-a acordat, in conditiile legii, o forma de protectie si au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane, ale caror venituri sunt situate in limitele prevazute de lege: pentru acordarea ajutorului in cazul locuintei incalzite cu energie termica - pana la 786 de lei/membru de familie si pana la 1.082 de lei in cazul persoanei singure. In cazul in care locuinta este incalzita cu gaze naturale, energie electrica, precum si cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, limita venitului pe membru de familie este de 750 de lei, cifra fiind aceeasi si in ceea ce priveste persoana singura.Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se dau pe baza de cerere si declaratie pe proprie raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia.Pentru cererile depuse pana la data de 20 ale lunii, ajutorul va fi acordat incepand cu luna respectiva. Pentru solicitarile depuse dupa data de 20 a lunii respective, ajutorul va fi dat incepand cu luna urmatoare.