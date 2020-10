Primul deces provocat de COVID-19 inregistrat in randul sindicalistilor TESA din Sanatate: "A lasat in urma o fata de 18 ani"

"Va anuntam cu tristete ca Uniunea TESA a inregistrat primul deces in randul sindicalistilor sai in lupta cu Covid 19. Este vorba de colega noastra Gabriela Iliescu din cadrul Biroului Runos de la Spitalul Judetean Brasov care a plecat dintre noi la doar 49 de ani, rapusa de Covid 19. A lasat in urma o fata de 18 ani, o familie indurerata.Gabita era membu al Sindicatului TESA din SJU BRASOV, afiliat Uniunii TESA", a anuntat, luni, Uniunea TESA din Sanatate pe pagina de Facebook.Intregul birou RUNOS de la SJU Brasov este in acest moment in izolare, avand 7 angajate testate pozitiv cu COVID-19, dar asimptomatice.