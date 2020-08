Decizie BEC: Candidatul, sotul, sotia, rudele pana la gradul 2 nu pot fi membri ai Biroului Electoral Central

Candidatul, sotul, sotia, rudele sau afinii pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale de circumscriptie judeteana in cazul in care candidatura a fost depusa pentru functia de presedinte al consiliului judetean ori consilier judetean sau orice functie de primar ori consilier local dintr-o unitate administrativ-teritoriala din respectivul judet, mai prevede hotararea publicata pe pagina de internet a BEC.De asemenea, candidatul, sotul, sotia, rudele sau afinii pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai biroului electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti in cazul in care candidatura a fost depusa pentru primarul general, primar de sector, consilier in Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consilier local la unul dintre sectoare.Candidatul, sotul, sotia, rudele sau afinii pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai biroului electoral de circumscriptie municipala, de sector, oraseneasca sau comunala din unitatea administrativ-teritoriala unde s-a depus candidatura la functia de primar sau consilier local.Acestia nu pot fi membri ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din circumscriptia electorala unde s-a depus candidatura, mai arata decizia BEC.Dupa ramanerea definitiva a candidaturilor, in situatiile de incompatibilitate se va recurge la aplicarea "dispozitiilor art. 26 alin 5, ori ale art. 43 alin. 2 din Legea 115/2015 sau, dupa caz, la aplicarea prevederilor art. 15 alin. 3 din Legea 208/2015 privind inlocuirea din calitatea de membru in biroul electoral", mai prevede hotararea BEC.