Decizia care ar putea schimba regulile creditarii. Amenda uriasa pentru o banca ce a refuzat emiterea unui card de credit pentru un pensionar

Banca spune ca are solutii personalizate pentru clienti

BNR nu se baga in politica de creditare a bancilor

Cazul care poate reprezenta un precedent in modificarea normelor de creditate a plecat de la o petitie adresata CNCD de un barbat in varsta de 69 de ani, care a reclamat faptul ca anul trecut, cu putine zile inainte de pandemie, a solicitat ING Bank emiterea unui card de credit, motivand faptul ca-i este necesar pentru a putea inchiria un autoturism in timpul vacantelor.Barbatul a mentionat in cererea adresata bancii ca este beneficiarul unui venit lunar din pensie peste salariul minim pe economie, insa sucursala la care a apelat l-a refuzat, pentru motivul ca are varsta peste 64 de ani, acesta fiind de altfel singurul handicap pentru care cererea sa nu a fost aprobata.Considerandu-se discriminat pe criteriu de varsta, barbatul a mers la CNCD, hotarat sa-si faca singur dreptate. Lucru care i-a reusit deocamdata, Colegiul director al institutiei dandu-i intr-un final satisfactie, in urma judecarii cazului sau exact ca la instanta , cu citarea partilor."Colegiul director considera ca unul din criteriile de evaluare in cazul contractarii unui produs de creditare, cel al varstei, nu poate fi singurul criteriu de evaluare al riscului luat in considerare. Persoanele fizice cu varsta de peste 65 de ani nu pot fi respinse la creditare doar pentru acest considerent, al varstei, ci ar trebui sa fie analizate si celelalte criterii de risc. Dar si in functiei de celelalte criterii de risc trebuie sa se respinga sau sa se admita cererile de creditare", se arata in hotararea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD).Institutia invoca in decizie si Ordonanta de Guvern Nr. 137/200, care face referire la contraventiile care se aplica in cazul unei persoane discriminate din diferite motive, inclusiv cel al varstei. De aceea, CNCD a decis ca in cazul barbatului refuzat la creditare acest lucru intruneste elementele constitutive ale faptei de discriminare, fapt pentru care banca a fost amenata cu suma de 10.000 de lei.Purtatorul de cuvant al ING Bank a mentionat ca pana astazi nu a venit o comunicare de la CNCD."Pana in prezent, ING Bank Romania nu a fost informata oficial cu privire la o astfel de hotarare. Din acest motiv ne rezervam dreptul de a formula un punct de vedere dupa primirea si analizarea acesteia. Precizam ca in practica curenta, atunci cand situatia o impune, avem in vedere oferirea de solutii personalizate clientilor nostri seniori care doresc sa acceseze produse de creditare", ne-a declarat Dana Ceausu PR Manager la ING Bank.Avocatii specializati pe astfel de spete spun ca aceasta hotarare nu va produce efecte."Cel mult banca va ramane cu amenda , daca nu o va contesta, dar acest barbat nu va reusi sa obtina niciodata un credit in conditiile pe care le-a entionat. Pentru el este o victorie de orgoliu, dar sa stiti ca bancile au norme clare, toate sunt entitati juridice romanesti care aplica regulile bancare romanesti. Cunosc foarte bine domeniul si stiu ce spun. Ma refer la faptul ca car garantii, cum ar fi cea de codebitor, sa nu se poata sustrage executarii silitae in caz ca se ajunge la neplata creditlui", ne spune avocatul Claudiu Nicolau.Foarte iteresant este faptul ca in hotararea luata Colegiul director a recomandat, separat, Bancii Nationale a Romaniei, sa se implice si sa ia masurile necesare pentru eliminarea conditionarii varstei in cadrul evaluarii riscului de acoerdare a creditelor pentru persoanele fizice, cu solicitarea altor garantii la momentul emiterii produsului bancar, cum ar fi cea a unui coplatitor, o garantie materiale etc.Reprezentantii Banci Nationale a Romaniei spun insa ca acest lucru nu are cum sa se intample, din moment ce fiecare banca isi stanileste singura politica de creditare."In Romania, exista o libertate a bancilor de a-si stanili singure politica de creditare. Fiecare banca isi face singura evaluarea si stabileste singura riscul, cum considera de cuviinta. In ce privestye ING, este o sucursala Olandeza iar atributul nostru este cu atat mai redus. Sunt politici comerciale proprii, iar clientul respectiv se poate adresa la protectia Consumatorilor daca el considera ca nu a fost tratat cum se cuvine. Cam aceasta este si practica europenaa in domeniu. Din ce stiu eu, cam 25% din credite se acorda si pe alte criterii decat normele bancilor si de aceea consider ca a contat si evaluarea personala in cazul de fata", ne-a spus Dan Suciu , purtator de cuvant al BNR.