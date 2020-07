Decizie de ultim moment. Grecii au taiat sase ore din timpul permis de intrare fara test COVID-19

Initial, autoritatile elene anuntasera ca aceasta masura intra in vigoare pe 15 iulie la ora 6 dimineata, ceea ce inseamna ca turistii care isi pregatisera intrarea in Grecia in intervalul ora 00:01 - 06:00 trebuie sa obtina acum un rezultat negativ la testul COVID-19 pentru a trecere de controlul de la granita."Autoritatile elene au precizat ca pentru toate formularele completate in cursul zilei de 14 iulie, codurile QR se vor emite incepand cu ora 00.01, in noaptea de 14-15 iulie, iar intrarea pe teritoriul Republicii Elene se va putea efectua incepand cu ziua de miercuri, 15 iulie a.c., ora 6.00. MAE reaminteste ca incepand de maine, 15 iulie, ora 6.00, pe langa formularul electronic, respectiv codul QR, cetatenii romani trebuie sa prezinte la intrarea pe teritoriul Greciei si testul molecular negativ pentru infectia cu COVID-19, emis cu maximum 72 ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Greciei.", se arata in comunicatul Ministerului de Externe