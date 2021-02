Decizia surprinzatoare luata de o instanta din Spania dupa ce o romanca a fost ucisa. "Daca era omorat un spaniol, ar fi fost diferit"

Ce s-a intamplat

Principalul suspect intr-o crima care a zguduit Spania in urma doi ani, cand Elena Raducanu a fost gasita complet dezbracata si cu gatul taiat, a fost eliberat de o instanta din Valencia.Decizia magistratilor spanioli a starnit si iritat spiritele comunitatii romane care striga sa se faca dreptate. Unii dintre membrii sai indica un tratament discriminatoriu din cauza nationalitatii victimei. "Daca ar fi fost ucis un spaniol, ar fi fost diferit", spun ei, potrivit publicatiei spaniole El Periodico. CITESTE SI: Pedeapsa blanda pentru lituanianul care a ucis cu sange rece doi romani care il ajutasera. Decizia luata de un tribunal german Principalul suspect este chiar iubitul femeii, iar anchetatorii au prezentat date care il incrimineaza, dar de care judecatorul nu a tinut cont.Cumplita crima a avut loc in vara anului 2019, pe 11 iunie, in localitatea Xativa, langa Valencia. Elena Raducanu a fost injunghiata de nu mai putin de 37 de ori, in zona gatului si sub barbie, iar legistii spun ca probabil a fost sufocata in prealabil. Romanca a lasat in urma o fetita in varsta de 8 ani si astepta un al doilea copil.Cel care a anuntat Politia de cele intamplate a fost chiar iubitul femeii. Barbatul este considerat, de altfel, principalul suspect. Asta dupa ce anchetatorii au descoperit o serie de inadvertente intre declaratiile barbatului si cele ale unor martori.Spre exemplu, partenerul Elenei a mintit ca era la munca atunci cand iubita sa a fost pur si simplu macelarita, dar politistii au aflat ulterior ca acesta se afla de fapt acasa. Mai mult, in ziua in care Elena a fost ucisa, cei doi au intretinut relatii sexuale, desi barbatul a spus ca a plecat devreme de acasa, iar partenera lui inca dormea.Totodata, el i-a mintit pe politisti ca ar fi avut o relatie excelenta cu Elena, insa apropiatii celor doi le-au spus oamenilor legii ca, in realitate, lucrurile nu au stat deloc asa. Potrivit martorilor, iubitul romancei era extrem de gelos si se temea ca va fi inselat. El ar fi amenintat-o pe femeie cu cateva luni inainte ca o va omori daca il va parasi. Toate aceste detalii i-au facut pe anchetatori sa creada ca el este ucigasul.Politia a trimis un nou raport instantei la sfarsitul saptamanii trecute in care a ratificat toate initierile care exista impotriva suspectului, cand acesta era deja liber.Agentii grupului de omucidere al politiei au concluzionat ca suspectul se afla la locul crimei la momentul comiterii acesteia, gratie analizei de pozitionare a telefonului sau mobil. Totodata, in chiuveta din bucatarie politistii au gasit cutite cu urme de sange al femeii. Detinutul a justificat acest lucru afirmand ca si-a spalat mainile dupa ce si-a gasit partenera moarta si a atins-o.Desi raportul anchetei arata ca partenerul Elenei nu este strain de moartea tinerei, judecatorul a dat dovada de clementa si l-a eliberat pe cautiune. Chiar si asa, cercetarile vor continua.