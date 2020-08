Decizie judecatoreasca istorica: 36 de specii de pasari salbatice nu mai pot fi vanate in Romania. Lista zburatoarelor salvate

In urma acestei hotarari, se interzice vanarea acestor pasari, pe perioada suspendarii, potrivit unui comunicat transmis de Societatea Ornitologica Romana (SOR).Asociatia Alianta pentru Combaterea Abuzurilor a atacat in instanta Ordinul Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor privind aprobarea cotelor de recolta pentru unele specii de fauna de interes cinegetic la care vanatoarea este permisa in perioada 2020 - 2021, dar si Anexele ale aceluiasi Ordin, care contin cotele de vanatoare aprobate la cele 40 de specii salbatice de pasari care pot fi impuscate conform legislatiei in vigoare."Societatea Ornitologica Romana (SOR) a atras atentia prin nenumarate adrese catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor ca nu este legala procedura prin care stabileste cotele de vanatoare. Potrivit legii, statul roman are obligatia sa calculeze cotele de vanatoare in baza unor metodologii clare prin care sa stabileasca numarul de indivizi care pot fi impuscati fara ca populatia speciei respective sa fie afectata", a declarat biologul SOR, Dorin Damoc.In urma hotararii Curtii de Apel Brasov, niciun vanator nu mai are dreptul sa impuste, sa recolteze, sa transporte, sa utilizeze sau sa valorifice vreo pasare (toate aceste activitati circumscriindu-se infractiunii de braconaj) din cele 36 de specii.Hotararea nu este definitiva, dar este executorie. Decizia poate fi atacata cu recurs in instanta, in termen de 5 zile de la comunicare.Actiunea deschisa la instanta brasoveana nu este prima de acest fel initiata de Asociatia Alianta pentru Combaterea Abuzurilor. In 2019, ONG-ul a obtinut in instanta interzicerea vanatorii la ciocarlia de camp si la alte trei specii de pasari in sezonul 2019-2020 prin doua hotarari ale Curtii de Apel Brasov."Deciziile Curtii de Apel Brasov reprezinta o premiera salutara pentru Romania, in conditiile in care judecatorii acestei instante au reusit sa creeze jurisprudenta la nivel national in domeniul protectiei mediului si biodiversitatii a carei componenta deosebit de importanta o reprezinta speciile de pasari salbatice", se mai arata in comunicat.Societatea Ornitologica Romana (SOR) este cea mai importanta organizatie independenta de conservare a pasarilor din Romania. Un ONG premiat, SOR lucreaza pentru a proteja pasarile salbatice si habitatele lor in Romania de 30 de ani.Conform vicepresedintelui Asociatiei Alianta pentru Combaterea Abuzurilor, Codrut Feher, niciun vanator nu mai are dreptul sa impuste, sa recolteze, sa transporte, sa utilizeze sau sa valorifice vreo pasare (toate aceste activitati circumscriindu-se infractiunii de braconaj) din cele 36 de specii: