Declaratia pe proprie raspundere la intoarcerea in scoli ii nemultumeste pe unii parinti: "Juristul de la Ministerul Sanatatii este depasit de eveniment"

"Anexa este depasita"

Tunegaru: "Este un fel de pasare a responsabilitatii"

Se cere modificarea prevederii

Parintii, pusi sa semneze o declaratie eronata

Declaratia mai prevede, in acelasi timp, ca parintele isi va asuma sa fie sanctionat potrivit articolului din Codul Penal care prevede falsul in declaratii.Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti (FNAP) sustine ca parintii nu ar trebui transformati in medici si ca este imposibil de stiut daca copii s-au intalnit in ultimele 14 zile cu un posibil contact."Cum sa ii atribui unui parinte calitate de medic? Poti sa faci un triaj observational, la modul grosier, dar sub nicio forma nu putem sa stim daca copilul nostru s-a intalnit in ultimele doua saptamani cu un posibil contact. Inteleg ca trebuie sa fim responsabili si ca nu trebuie sa trimitem copii la scoala, dar de aici si pana la a raspunde penal este o mare diferenta.", a spus Iulian Cristache, pentru Ziare.com.Acesta considera ca persoana din cadrul Ministerului Sanatatii responsabila de elaborarea documentului nu si-a indeplinit in mod conform atributiile."Sunt sigur ca nu poate sa raspunda niciun parinte penal pentru ca li se incalca dreptul. Anexa este depasita. Juristul de la Ministerul Sanatatii care a construit-o este depasit de eveniment in acest moment, dar sunt parinti care se tem de virus si nu vor sa isi trimita copiii si ar fi fost bine ca draftul sa dea posibilitatea parintilor sa opteze daca isi trimite copilul in mediul scolar sau sa stea acasa pentru un invatamant online."De asemenea, presedintele FNAP sustine ca, daca s-ar modifica textul declaratiei, aceasta ar putea fi folositoare."Declaratia poate fi folositoare pentru ca si inainte de contextul pandemic erau parinti care nu aveau cu cine sa isi lase copiii acasa chiar daca erau bolnavi. Ceea ce punea in pericol sanatatea propriului copil dar si sanatatea celorlalti copii care faceau parte din niste familii responsabile si care nu este normal sa isi trimita copilul la scoala sub indrumarea ca nu are cu cine sa-l lase acasa.."Cristina Tunegaru, profesoara de romana, vorbeste despre transferul responsabilitatii de la minister la parinte, care nu este pregatit pentru a-si asuma o astfel de responsabilitate."Este un fel de pasare a responsabilitatii dinspre institutiile statului catre parinti. Nu stiu daca parintii isi pot asuma aceasta sarcina. Ei nu sunt pregatiti in sensul acesta si mi se pare o alegere nefericita.Se poate face un soi de instructaj prin care parintilor sa li se aduca la cunostinta faptul ca daca copilul are simptomele unei infectii trebuie sa stea acasa, sa se recupereze si apoi sa revina la scoala.Parintii nu sunt responsabili de ce se intampla la scoala. Noi, cei responsabili, profesori, medici, asistente, trebuie sa ne asiguram ca lucrurile se desfasoara asa cum ar trebui.Ce ma ingrijoreaza este ca foarte multe scoli din Romania nu au cabinete medicale sau nu au asistenti sau medici prezenti acolo intotdeauna. Cred ca, in loc sa angajeze personal medical, Ministerul Sanatatii ia aceasta decizie pentru a trimite raspunderea in alta parte", a spus profesoara de romana pentru Ziare.com.Presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti a declarat vineri, 21 august, ca a solicitat Ministerului Sanatatii modificarea prevederii care cere parintilor sa declare ca elevul nu are simptome de COVID-19.De asemenea, Ministrul Educatiei a recunoscut ca exista o problema in modul in care este formulat textul documentului."Cred ca ar trebui adaugata o sintagma, ceva care sa asigure parintele ca exista posibiliatea sa greseasca. Nu putem noi sa spunem din start ca parintele de rea credinta isi aduce copilul bolnav la scoala", a declarat ministrul Educatiei, Monica Anisie pentru TVR.Declaratia pe proprie raspundere propusa de Ministerul Sanatatii invoca un articol din Codul Penal, nr. 292, care nu pedepseste de fapt falsul in declaratii, asa cum se invoca prin formularea "cunoscand prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii", ci pedepseste cumpararea de influenta."Promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public, pentru a-l determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca, sa urgenteze ori sa intarzie indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.", spune articolul 292 din Codul Penal.Falsul in declaratii este reglementat in Codul Penal la articolul 326: "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda ".Falsul in declaratii era prevazut la articolul 292 in Codul Penal din 1968 care a fost intre timp modificat. In anul 2008, falsul in declaratii a fost mutat la numarul 326 in Noul Cod Penal.Potrivit articolului 326 din Codul Penal, "declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."Desi, prin aceasta declaratie, intra in responsabilitatea parintilor sa stabileasca daca copilul lor reprezinta o posibila sursa de infectare cu virusul, Ministrul Sanatatii sustine ca scopul documentului nu este ca parintii sa se dea drept medici."Nici nu am avut pretentia ca parintele sa se erijeze intr-un medic, dar sa ne dea niste simptome pe care le-a avut in ultima perioada, pentru ca cel care face acel triaj observational, la inceput, sa aiba un reper in desfasurarea acestui triaj observational, pentru a-l completa pe cel epidemiologic."