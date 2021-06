Consilier judetean PSD din Vrancea, declaratie naucitoare la adresa lui Clotilde Armand: "In Franta era rapita si violata zile in sir"

Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, liberalul Catalin Toma,. a reactionat, delimitanmdu-se de limbajul alesului judetean."Consilierul judetean PSD Ioan Micu a depasit orice limita a bunului simt in ceea ce priveste exprimarea pe paginile de socializare. Social-democratul a jignit-o pe Clotilde Armand, primarul sectorului I al Capitalei, "aplaudand" indirect modul in care aceasta a fost agresata in Bucuresti."In Franta era rapita si violata zile in sir". Acesta este comentariul incalificabil postat de Micu, personaj care si-a dat arama pe fata, oferind publicului masuracaracterului sau indoielnic.In conditiile in care Ioan Micu este consilier judetean, gestul sau afecteaza si imaginea institutiei, motiv pentru care solicit public conducerii PSD Vrancea (care o mai fi ca nu se stie prea bine), sanctionarea membrului social-democrat pentru derapajul de care a dat dovada.Trebuie sa ne delimitam clar de astfel de iesiri necontrolate. Respectul si decenta trebuie sa primeze indiferent de culoarea politica a celor care ajung sa aiba opinii contrare", a scris Catalin Toma, presedintele Consiliului Judetean Vrancea, intr-o postare pe Facebook.Consilierul judetean Ioan Micu a declarat ulterior ca regreta ceea ce a spus, invocand ca a baut trei beri. El a mai mentionat ca a fost certat de colegii de partid si nu si-a dat seama de impplicatii.