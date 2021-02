Sotia pacientului ars, care a murit in Belgia: "Mie imi pare rau daca domnul ministru spune ca nu exista un autor moral"

"Mie imi pare rau daca domnul ministru spune ca nu exista un autor moral . Nu ma intereseaza ce culoare politica are fiecare ce declara. Eu va spun doar ca nu se intampla nimic in Romania, ca a trebuit sa ies public ca sa-mi strig naduful ca sa pot sa-l duc acolo. Prea tarziu. Regret ca nu am iesit, poate, mai devreme.Daca pleca vineri, poate se intampla sa fie bine si nu eram in situatia asta astazi. Pe mine nu ma intereseaza autorul moral, pe mine ma intereseaza criminali cu sange rece care mi-au spus direct in fata ca au alte prioritati. A trebuit sa astept zile in sir, sa-l plimb pe sotul meu in toata Romania, de la un spital la altul, ca sa ajunga intr-un final intr-un spital unde cineva sa-si dea interesul pentru el. Doar ca a fost prea tarziu! Intelegeti? Mult prea tarziu!", a declarat Mihaela Ganea la Digi24 Ea a mai povestit ca reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta i-au spus ca exista alte prioritati si ca trebuie sa aiba rabdare. Mai mult, sustine ca acestia i-ar fi zis ca "i-a stricat imaginea domnului Arafat". Sotul meu a murit din acest motiv , pentru ca ei, cu sange rece, se joaca cu viata oamenilor, asta fac, nu-i intereseaza, calca pe cadavre. Ii intereseaza imaginea, ies la televizor si fac declaratii de 2 lei! Pentru mine, sunt zero."Deocamdata, o sa merg acasa sa-mi ingrop sotul si sa ma uit in ochii copiilor mei carora le-am spus ca le aduc acasa tatal sanatos si nu am reusit. Singurul meu regret este ca nu am facut mai devreme publica toata treaba asta, poate lucrurile se miscau mai repede", a mai declarat femeia.