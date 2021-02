Tatal copilului jignit de doctorita care a raspuns la 112: "Pana in panzele albe voi merge, chiar si in instanta"

Dialogul de la 112

Parintii au sunat la 112 cand au sesizat ca fetita lor urineaza sange. La apel a raspuns o doctorita care le-a vorbit acid, spunand sa nu mai sune pentru ca nu este o urgenta si ca ar trebui sa contacteze medicul de familie. Mai mult, la al doilea apel, le-a reprosat ca nu stiu sa aiba grija de copil. Abia la al treilea apel, cand a raspuns alt medic, a fost trimisa o ambulanta.Ulterior, tatal copilului a reusit sa obtina inregistrarea convorbirii, pe care a facut-o publica."Am facut-o publica pentru ca nu vreau ca alti parinti sa pateasca ceea ce am patit noi. Pana in panzele albe voi merge, chiar si in instanta, daca trebuie. Sunt hotarat. As vrea ca doamna sa fie mutata de pe postul de la 112, sa fie mutata pe un post in care sa nu ridice telefonul si la capatul celalalt sa sune un parinte disperat, pentru ca in loc sa-l calmeze, ea pune paie pe foc. Eu mi-am pastrat calmul cand am discutat cu dansa, nu am injurat, nu am amenintat", a declarat Iosif Zagor pentru Adevarul In plus, spune el, salvarea nu a ajuns in 10 minute, cum a declarat directorul Ambulantei Cluj, Horia Simu, ci dupa o jumatate de ora."Nu e adevarat. A durat circa o jumatate de ora. La ora 15.30 ni s-a spus ca se va trimite Ambulanta si la ora 16.00 am sunat sa vad unde este si mi s-a spus ca este pe drum. A venit in jurul orei 16.00. Vreau sa depun plangere la Ambulanta si legat de acest aspect. Nu inteleg de ce zice domnul manager ca in 10 minute a venit ambulanta", a mai declarat tatal copilului.Tatal copilului: Alo! Sarut mana. Zigor Iosif ma numesc. Fetita urineaza si cand urineaza plange. Poftim?!Dispecer 112: Medicul de familie, domnu!Tatal copilului: La ora asta nu am medic de familie.Dispecer 112: Aveati pana acuma...Tatal: Eu acuma, de o jumatate de ora am sosit acasa.Dispecer 112: Si mama?Tatal: E cu doi copii, am doi gemeni.Dispecer 112: No, si?Tatal. Ce sa mearga, din Aghires?Dispecer 112: Ambulanta ce sa faca ca e oparita?Tatal: Ne e oparitaDispecer 112: Dar da-mi-o pe mama, vorbesc cu... Pai vorbiti doamna, dumneavoastra, ca sunteti mama!Mama copilului: Am observat ca cand urineaza, plange.Dispecer 112: Ca cand...Mama copilului: Am schimbat-o de pampers, am sters-o si i-a curs sange.Dispecer 112: Aha, mno...Mama copilului: Asta-i problema... ca daca observam mai repede, normal ca mergeam la medicul de familie...Dispecer 112: Si acum Ambulanta ce poate sa va faca, doamna?!Mama copilului: Sa o ducem la Urgente, sa ii faca analiza de urina.Dispecer 112: Asta nu e o urgenta!Tatal copilului: Deci nu e o urgenta...Dispecer 112: Pai da, sunati medicul de familie, poate va da telefonic un tratament pentru asta, domnu'.Tatal copilului: Daca fata pateste ceva, dumneavoastra raspundeti!Dispecer 112: Eu nu raspund de ea, raspunzi dumneata si nevasta dumitale, ca sunt ai vostri copiii, eu pe ai mei mi i-am crescut. Nu ma inveti tu pe mine la ce sunt obligata sa trimit!"