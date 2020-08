Dedesubturile crizei de Euthyrox, medicament vital pentru bolile tiroidei: "Producatorii prefera sa-l vanda de patru ori mai scump pe pietele externe"

Pacientii scriu mesaje disperate pe retelele de socializare, se intreaba unii pe altii ce e de facut, la care farmacie din oras sau din tara pot gasi macar o folie de Euthyrox, cum se pot aproviziona de peste hotare.Premierul Ludovic Orban a dat asigurari, in luna martie, ca Ministerul Sanatatii, impreuna cu Agentia Medicamentului, cauta solutii pentru aprovizionarea farmaciilor cu Euthyrox si Siofor.Nici cele 140.122 de cutii de Euthyrox 100 mcg despre care Ministerul Sanatatii spunea ca au ajuns in depozitele din Romania in data de 31 martie 2020 nu au reusit sa stabilizeze situatia.Euthyrox este un medicament esential in tratarea pacientilor cu afectiuni tiroidiene, in patologia gusii benigne sau maligne a adultului, in completarea deficitelor de substitutie cu hormoni tiroidieni, in hipotiroidie sau in cazul extirparilor totale sau partiale ale tiroidei (tiroidectomie), la pacientii cu cancer tiroidian. Levotiroxina sodica, substanta activa din Euthyrox, este un hormon tiroidian de sinteza utilizat in tratamentul afectiunilor glandei tiroide. Are un efect similar cu cel al hormonilor naturali.Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor, a explicat pentru Ziare.com motivele care stau la baza crizei de Euthyrox din Romania."Nu exista o baza reala si o trasabilitate a medicamentului in piata. A fost perturbata odata cu aceasta criza si nu stim ce au multi dintre distribuitori sau farmacii in depozite. Sunt pacienti care spun ca nu mai au deloc sau ca li se termina stocul, altii si-au adus din Ungaria, chiar si noi am sfatuit pacienti care stau aproape de granita cu Ungaria sa mearga acolo. Dar au intrat cu totii in criza odata cu pandemia. Mai apeleaza la persoane care vin din Italia si Spania.Daca noi trimitem solicitari la minister pe tema asta primim acele raspunsuri clasice: va fi rezolvat, este o criza a producatorului care nu aduce o cantitate suficienta in Romania, este criza creata de populatie care face stocuri. Statul a intervenit si a impus farmacistilor sa ofere medicamentul doar pe reteta compensata. Insa farmaciile in realitate au stocuri, vine un lot si pe lotul ala da cu reteta, pe restul le dau la interventia diferitelor persoane cu pile sau cu cadouri la asistenta de farmacie. Din datele pe care le avem nu sunt cantitati foarte mari, dar una-doua-trei cutii in plus primesc si fara reteta compensata. M-am interesat cum se face asta: are doua livrari de la distribuitor, o livrare o da pe reteta, iar pe cealalta pe usa din dos. Aceste informatii le avem in urma unor anchete si discutii cu pacientii, cu apartinatori de pacienti dar si cu asistenti de farmacie. Am fost personal in farmacie si am intrebat, mi s-a spus: << Veniti maine si va asigur doua cutii, nu mai mult >> ", spune Vasile Barbu.Merck Germania a ramas singurul furnizor de Euthyrox pe piata din Romania dupa ce alti trei sau retras, in timp ce in strainatate numarul furnizorilor este mult mai mare. Din 2015, preturile medicamentelor de pe piata din Romania sunt la cel mai scazut nivel din Uniunea Europeana, ceea ce face oferta neatractiva pentru producatorii care prefera sa livreze medicamentul pe pietele externe care il cumpara cu un pret uneori si de patru ori mai mare, sustine Vasile Barbu."Toate medicamentele vin din export. Distribuitorii, acum si unele farmacii au dreptul la distribuiri de medicamente si de export de medicamente, atunci cand gasesc pe o piata din Europa o solicitare. Preturile la Euthyrox de multe ori sunt de zece ori mai mari la pret, atunci ei incaseaza diferenta asta dintre pretul din Romania si pretul cu care poate sa reexporte, mai ales ca nu este ilegal.Marfa de mute ori nici nu ajunge sa stea in Romania, totul se face doar pe baza unor documente. Ea pleaca catre Romania si este intoarsa pe circuit in alte locuri unde preturile sunt mai mari, Romania avand cel mai mic pret.Este o problema legata de metodologia de calcul a pretului la medicamente. Au fost situatii in care politicienii au promovat ieftinirea cu 25% a medicamentelor. Pe urma au intervenit si au spus ca media este 25% la unele medicamente, la unele va fi mai putin, la altele mai mult. Au reusit sa faca la anumite sortimente, nu a durat mult si au disparut de pe piata. La ora actuala depasim 2.800 de tipuri de medicamente care au disparut de pe piata romaneasca. De regula dispar cele cu preturi mici. Fie ca producatorul nu mai este motivat sa contracteze anul viitor de pe piata din Romania ca nu ii convine pretul, fie ii strica piata.De exemplu, Pfizer aduce un medicament pe piata din Romania in urma unor negocieri de pret, dar acelasi medicament in Germania il da cu un pret de patru sau de cinci ori mai mare. In momentul in care producatorul da anul asta cu doi lei in Romania, exportatorii nostri se duc cu loturile in Germania. Germania nu mai contracteaza aceeasi cantitate de medicamente pentru ca o parte o iau din import. Atunci producatorul in loc sa vanda medicamente pe piata din Germania cu zece sau opt lei cutia, il vinde pe piata din Romania cu doi lei, apoi pleaca in Germania. Atunci scade volumul de piata la medicamentul respectiv si ii strica piata in felul asta.Pretul din Romania este utilizat ca pret de referinta la calcularea preturilor din Germania sau din Franta. Germania in momentul in care merge sa negocieze cu producatorul impune ca pretul sa fie o medie europeana a preturilor. Atunci producatorul nu are marja de negociere sa mearga cat mai sus, din contra, merge in jos.Producatorul aduce medicamentul in Romania pentru ca exista obligatie sociala, exista o legislatie care obliga producatorii de medicamente sa tina cont de aceasta obligatie sociala. Ei si-au acoperit obligatia cu Romania, nu pot fi condamnati, dar cantitatea este mica, nu ajunge pe piata din Romania, din ea mai este si reexportata.Ei nu vor sa aduca cantitati mari de Euthyrox in Romania, daca volumul creste in Romania atunci este preluat ca pret de referinta. Daca volumul este mai mic nu este luat in calcul ca pret de referinta. Atunci prefera sa aduca medicamente, dar mai putin."Agentia Medicamentului recomanda pacientilor in luna martie sa ia un alt medicament care contine aceeasi substanta activa - Accu-Thyrox. Nici acest medicament nu s-a gasit in farmacii."Este aceeasi situatie. Cel care produce Accu Thyrox este pus in situatia de a vinde pe alte piete. Am avut situatii cu pacienti care au luat trenul sau masina personala intr-o mica vacanta de weekend, au luat reteta din Romania si s-au dus in Austria si l-au luat de acolo cu un pret de patru-cinci ori mai mare decat Euthyroxul din Romania.Ca sa pui pe piata din Romania un medicament treci prin mai multe furci caudine. Trebuie sa platesti o serie intreaga de taxe, sa faci niste dosare foarte complicate. Exista o birocratie foarte mare la un medicament care are deja autorizatie de punere pe piata europeana.Din datele pe care le am nu s-a finalizat inca procesul de autorizare de livrare a Accu-Thyrox pe piata din Romania.", adauga Vasile Barbu.Mai mult, Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC), declara pentru Ziare.com ca pacientii ezita sa foloseasca Accu-thyrox din cauza efectelor adverse care pot aparea odata cu schimbarea tratamentului."Din datele pe care le avem noi, multi pacienti nu o sa ia acest produs pentru ca au reactii adverse sau nu au aceleasi efecte ca Euthyrox. Sunt pacienti care iau Euthyrox de zeci de ani, iar in momentul in care li se schimba medicamentul, pacientul din diverse motive nu are aceeasi reactie la noul tratament."Totodata, intarzierea tratamentului cu Euthyrox are efecte negative si asupra sanatatii psihice, nu numai a celei fizice, explica Vasile Barbu."Pe langa suferinta fizica exista si o suferinta psihica care provoaca de multe ori tulburari in familie. Comportamentul unei persoane care nu si-a luat medicamentul la timp este un comportament care depaseste starea normala de relationare a persoanei si atunci apar efectele sociale."Numarul sesizarilor privind lipsa Euthyrox a explodat in luna martie. Datele Agentiei Medicamentului arata ca in luna martie au existat 1292 de sesizari, in timp ce in luna ianuarie s-au inregistrat doar 25, potrivit HotNews.Vasile Barbu crede ca aceasta crestere semnificativa a numarului de sesizari s-a produs dupa ce oamenii au epuizat ultimele stocuri de Euthyrox pe care le aveau."Criza a inceput din noiembrie anul trecut. S-au terminat loturile contractate in tara si la sfarsitul lunii noiembrie s-a simtit foarte mult criza. De fapt stocurile s-au terminat prin septembrie, insa oamenii mai aveau achizitionate pentru ca isi luau rezerve, fiind ieftin.In luna martie au resimtit lipsa tratamentului si au avut tot felul de probleme de sanatate, tot felul de crize. A intervenit intre timp pandemia.Ministerul Sanatatii la presiunile noastre a mai luat unele masuri. Incepand din februarie a interzis sa se vanda la liber acest medicament, doar cu reteta compensata. Problema este ca nu s-a intervenit in cauza crizei, pretul. Producatorul este demotivat sa aduca in Romania cantitati mari pentru ca ii strica pretul pe pietele europene si internationale."Radu Ganescu considera la randul sau ca politica de pret a medicamentelor din Romania contribuie semnificativ la accentuarea crizei."Din cauza politicii medicamentului si de pret in Romania, toti producatorii s-au retras si a ramas doar unul singur. Cand acest producator are probleme din cauza epidemiei sau a cresterii numarului de pacienti, cantitatile pe care le aduce in piata sunt insuficiente. Inclusiv pe alte patologii si pe alte medicamente avem aceste lipsuri."Desi detinatorul autorizatiei de punere pe piata a suplimentat numarul de medicamente trimise in Romania, produsul nu se gaseste in continuare in farmacii, precizeaza presedintele COPAC."Avem sesizari ca pacientii inca nu isi gasesc medicamentul. Din raspunsurile trimise de detinatorul autorizatiei de punere pe piata a medicamentului ni se transmite ca au adus si au marit cantitatea de produse pe piata, dar nu intelege de ce acest produs nu se gaseste in farmacii."