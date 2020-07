Deficiente si nereguli la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in urma unor verificari

Raportul, finalizat la data de 24 iunie, a fost transmis, spre valorificare/informare catre premier, Secretariatul General al Guvernului, Curtea de Conturi a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Agentia Nationala de Integritate, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, precum si catre unitatea de parchet competenta.Guvernul arata, intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES, ca obiectivele controlului au constat in verificarea respectarii prevederilor legale privitoare la organizarea si functionarea ANRM, la activitatea de emitere a avizelor, a licentelor de concesiune miniera si a permiselor de exploatare, la modul privind stabilirea si incasarea redeventelor, taxelor si tarifelor, precum si la cel aferent atribuirii si derularii contractelor la nivelul entitatii.In urma desfasurarii actiunii de control au fost identificate o serie de deficiente/nereguli, in ceea ce priveste:* activitatea de emitere/ retragere a avizelor, licentelor de concesiune miniera si a permiselor de exploatare;* evidenta redeventelor si taxelor miniere datorate si achitate de catre titularii de licente petroliere, respectiv de titularii de licente/permise miniere;* determinarea si incasarea unei redevente, reprezentand o cota procentuala din valoarea veniturilor brute realizate din operatiuni petroliere de transport prin sisteme de transport, altele decat Sistemul national de transport al petrolului, precum si din operatiunile petroliere efectuate prin terminale petroliere, altele decat cele aflate in proprietate publica a statului, avand consecinte in ceea ce priveste prejudicierea bugetului de stat;* o evidenta incoerenta la nivelul actelor decizionale ale Agentiei, coroborate cu posibile conflicte de interese, cu consecinte privind gestionarea resurselor umane si financiare;* organizarea si functionarea Compartimentelor de Inspectie Teritoriala, cu consecinte directe in ceea ce priveste controlul activitatii titularilor de licente petroliere si de licente/permise miniere.''La data de 09.01.2018, a fost finalizata o alta actiune de control efectuata la ANRM, ce a vizat perioada 2013 - 2017, ocazie cu care s-au reliefat o serie de deficiente, cu privire la care reprezentantii Agentiei nu au intreprins demersuri in vederea remedierii, astfel ca acestea s-au perpetuat, fiind constatate si pe parcursul verificarilor finalizate in anul 2020'', precizeaza Guvernul.Totodata, echipa de control a formulat o serie de propuneri/recomandari cu privire la imbunatatirea activitatii ANRM.ANRM functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, printr-un consilier de stat, fiind autoritatea competenta abilitata sa aplice dispozitiile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Agentia este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului Guvernului, iar finantarea acesteia se realizeaza, integral, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, presedintele institutiei avand calitatea de ordonator tertiar de credite.