Definitia de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus si recomandarile de prioritizare a testarii pentru COVID-19 au fost actualizate

Caz suspectOrice persoana cu infectie respiratorie acuta (debut brusc cu cel putin unul din urmatoarele simptome: tuse, febra, dificultate in respiratie (scurtarea respiratiei)SAUOrice persoana cu pneumonie, bronhopneumonie +/- pleurezieSAUOrice persoana cu infectie respiratorie acuta severa (SARI) (febra sau istoric de febra SI tuse SI dificultate in respiratie (scurtarea respiratiei) SI care necesita spitalizare peste noapte)Pentru copiii cu varsta pana la 16 ani care prezinta manifestari gastro-intestinale (varsaturi, diaree) neasociate cu alimentatia, se poate suspecta infectia cu SARS-CoV-2.Definitiile COVID-19 comunitar sau IAAMUn caz COVID-19 poate fi de origine comunitara sau asociat asistentei medicale (IAAM), in functie de:- numarul de zile anterioare datei debutului sau a confirmarii in laborator, dupa data internarii intr-o unitate sanitara (spital, centru de dializa), centru rezidential de sedere prelungita (ziua 1);- argumentele din investigatia epidemiologica privind originea comunitara sau IAAM (apartenenta cazului la focare de infectii cu una sau alta dintre origini)Caz confirmatO persoana cu confirmare in laborator a infectiei cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele si simptomele clinice.Contactul direct este definit ca:- Persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19;- Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strangere de mana fara igiena ulterioara a mainilor);- Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui caz de COVID-19 (ex. in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata de manusa);- Persoana care a avut contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distanta mai mica de 2 m si cu o durata de minim 15 minute;- Persoana care s-a aflat in aceeasi incapere (ex. sala de clasa, sala de sedinte, sala de asteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute si la o distanta mai mica de 2 m;- Persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care acorda ingrijire directa unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randul personalului de laborator care manipuleaza probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fara portul corect al echipamentului de protectie;Legatura epidemiologica ar fi putut avea loc in perioada de 14 zile anterioare datei debutului.Deces la pacient confirmat cu COVID-19Decesul cu COVID-19 este definit ca decesul survenit la un pacient confirmat cu COVID-19, cu exceptia situatiilor in care exista o alta cauza clara de deces care nu poate fi in relatie cu COVID-19 (ex.traumatism, hemoragie acuta majora, etc) si la care nu a existat o perioada de recuperare completa intre boala si momentul decesului.Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli pre-existente (de ex. cancer, afectiuni hematologice etc.) si COVID-19 trebuie raportata ca si cauza a decesului, independent de conditiile medicale preexistente care se supecteaza ca au favorizat evolutia severa a COVID-19.COVID-19 trebuie mentionata pe certificatul de deces drept cauza a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune ca a cauzat sau a contribuit la deces."De asemenea, mentionam ca, potrivit Ordinului MS nr.961/2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului Sanatatii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in faza I si in faza a II-a si a Listei cu spitalele de suport pentru pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2, cazurile confirmate COVID soldate cu deces la care testele RT-PCR in dinamica din sputa/aspirat bronsic sunt negative (2 teste) pot fi considerate deces datorat infectiei cu SARS-CoV-2 daca clinicianul evidentiaza semne si simptome inalt sugestive si decesul este corelat cu evolutia clinica determinata de COVID. In situatia in care apare necesitatea clarificarii cauzei decesului, se indica examene RT-PCR din tesut pulmonar recoltat de catre medicul specialist anatomie patologica/medicina legala fara a fi necesara necropsia", se arata in document.Recomandari de prioritizare a testarii pentru COVID-19:1. Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar si auxiliar, conform definitiei de caz;2. Contacti apropiati simptomatici ai cazurilor confirmate;3. Pacienti cu maximum 48 de ore inainte de procedura de transplant (asimptomatici) si donatorii de organe, tesuturi si celule stem hematopoietice inainte de donare; pacienti cu transplant de organe, tesuturi si celule stem hematopoietice aflati in tratament imunosupresor, inaintea fiecarei internari din perioada de monitorizare post-transplant - 2 teste la 24 de ore interval;4. Echipele medicale de prelevare a organelor pentru transplant care se deplaseaza de la centrul de transplant in centrele de prelevare - la fiecare 2 saptamani;5. Pacienti asimptomatici cu imunosupresie in contextul bolii sau indusa medicamentos, cu maximum 48 de ore inainte de internarea in spital;6. Pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de chimioterapie si/sau radioterapie:- Pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de chimioterapie - cu maximum 48 de ore inainte de fiecare cura, respectiv de fiecare prezentare la spital pentru monitorizare;- Pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de radioterapie - inainte de prima sedinta si apoi la 14 zile, pana la terminarea curei;7. Pacienti oncologici asimptomatici inainte de interventii operatorii sau manevre invazive, cu maxim 48 de ore inaintea interventiei/manoperei;Cu referire la punctele 6. si 7., in cazul pacientilor copii care se interneaza cu insotitor, se testeaza si insotitorul.8. Pacienti hemodializati asimptomatici - de 2 ori pe luna;- Pacienti hemodializati asimptomatici contacti cu caz confirmat, 2 testari la 6-7 zile interval intre ele; pe durata acestei perioade acestia vor fi dializati in sesiuni separate de restul pacientilor;9. Pacienti hemodializati simptomatici;10.Persoane institutionalizate asimptomatice - de 2 ori pe luna;11.Personalul de ingrijire din centre rezidentiale - de 2 ori pe luna;12.Gravidele asimptomatice care se afla in carantina / izolare la domiciliu sau au fost contact direct cu un caz confirmat - in ziua 14, daca nu au devenit simptomatice;13.Personal medico-sanitar si auxiliar asimptomatic contact direct cu caz confirmat, in a 6-7 zi de la ultimul contact posibil infectant;Modificarea contextului epidemiologic poate duce la revizuirea acestor recomandari.Buletinele de analiza cu rezultate pozitive ale testarilor vor fi raportate imediat, scanat, in acelasi mesaj trimis pe e-mail de catre laboratorul care a efectuat testarea, catre spitalul solicitant, directia de sanatate publica de apartenenta a cazului si INSP si se vorlua masurile necesare de internare / izolare a persoanelor infectate.In aceste cazuri, unitatile sanitare isi vor efectua propria ancheta epidemiologica si vor adopta masuri de limitare a infectiei, actiuni ce intra in responsabilitatea directa a managerului.Raportul anchetei epidemiologice va fi trimis in termen de 24 de ore directiei de sanatate publica a judetului de apartenenta a cazului.