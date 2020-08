Definitivat 2020: Rata de promovare a crescut dupa contestatii la 72,45%. Opt candidati eliminati pentru tentativa de frauda

Astfel, din totalul de 6.037 de candidati cu note la proba scrisa, 4.374 de candidati au reusit sa obtina, in final, medii mai mari sau egale cu 8, media minima de promovare a acestui examen.Dupa sustinerea probei scrise din sesiunea 2020, dar inainte de contestatii, au fost declarati promovati 4.176 de candidati.O rata de promovare de peste 80% a fost inregistrata in judetele Cluj - 87.46%, Valcea - 84.90%, Dolj - 80,50%, Mehedinti - 80%.In Bucuresti, procentul de promovare inregistrat este de 76.52%.Rezultatele finale s-au afisat luni, 3 august, cu o zi mai devreme fata de calendarul initial, atat in centrele de examen, cat si pe site-ul definitivat.edu.ro. In aceasta sesiune, 6.775 de candidati au avut dreptul de a sustine proba scrisa din data de 22 iulie. Au fost prezenti 6.480 de candidati (95,65%).Dintre acestia, 433 de candidati s-au retras, iar opt candidati au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda.Doua lucrari au fost anulate in centrele de evaluare.Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie sa obtina cel putin media 8, calculata ca medie ponderata a notelor obtinute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisa.Nota la proba scrisa are o pondere de 70% in calculul mediei finale.Cadrele didactice promovate dobandesc dreptul de practica in invatamantul preuniversitar.