FOTO Imagini dramatice cu un delfin esuat pe plaja din Vama Veche

"Prima zi din acest an trebuia sa fie una pozitiva si plina de speranta. Cu toate acestea, in cadrul unei campanii de studierea apelor din Romania, am identificat un delfin esuat pe plaja din Vama Veche. Este un fenomen regretabil care ne obliga sa actionam pentru conservarea acestei specii si nu numai.Apele si mediul acvatic din tara noastra trebuie sa beneficieze de o strategie de conservarea", a scris consultantul de mediu Andrei Cosuleanu, membru al organizatiei non-guvernamentale Act for Tomorrow.Pe 13 septembrie, un delfin a fost gasit esuat pe plaja din zona Pescarie, de la intrarea in statiunea Mamaia dinspre Constanta. Imaginile au fost distribuite pe platformele de socializare de un utilizator. Delfinul s-a prins intr-un fir de taparina, care i-a produs rani in jurul mandibulei si inotatoarelor pectorale.