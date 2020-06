Sefa departamentului Jurnalism de la FJSC din cadrul Universitatii Bucuresti: Deontologia, reintrodusa ca materie obligatorie pentru Stiintele Comunicarii

Postarea integrala a Ralucai Radu:

Eliminarea deontologiei din randul materiilor obligatorii ale facultatilor de comunicare a fost semnalata la inceputul anului 2020, cand zeci de profesori universitare, dar si reprezentanti ai unor ONG-uri, au trimis o scrisoare deschisa catre ARACIS, prin care cereau rezolvarea acestei "erori materiale", potrivit EduPedu. "Deprofesionalizarea in relatii publice si publicitate este primul pas in instaurarea unui regim autoritar, cu interese reduse in mentinerea transparentei decizionale in institutiile publice, a transparentei afacerilor, a pietei libere. Din pacate, istoria recenta a Romaniei a demonstrat ca un regim totalitar, cum a fost regimul comunist, nu permite nici macar existenta profesiilor de specialist in relatii publice si specialist in publicitate, iar jurnalistii sunt instrumentalizati in propaganda si legitimarea puterii abuzive", transmiteau profesorii unviersitari si reprezentantii ONG-urilor prin scrisoarea deschisa catre ARACIS., iar Legislatia media/Dreptul comunicarii este din nou in lista disciplinelor complementare. De asemenea, modificarile au fost facute la sfarsitul lunii aprilie si urcate pe site-ul ARACIS pe 26 mai."Am o veste MINUNATA!!!Deontologia a fost reintrodusa de ARACIS in lista cursurilor obligatorii pentru domeniul Stiintele Comunicarii, iar Legislatia media/ Dreptul comunicarii este din nou in lista disciplinelor complementare. Din cate vad, modificarile au fost facute la sfarsitul lunii aprilie si urcate pe site-ul ARACIS pe 26 mai, acum o luna.Le multumesc tare, tare mult celor peste 70 de semnatari ai scrisorii deschise catre ARACIS, care mi-au fost alaturi in acest demers, in 2020. De asemenea, le multumesc fostilor mei colegi din comisia de specialitate a ARACIS, care au inteles ca trebuie indreptata rapid acesta eroare materiala, prin care fusesera eliminate doua discipline fundamentale pentru formarea unor viitori profesionisti in jurnalism, relatii publice si publicitate.Este, pentru mine, un semn de speranta pentru o lume normala."