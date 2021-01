Urmasa lui Vadim: Cea mai bogata deputata AUR crede ca e o idee buna sa intre cu mitraliera in Parlament si "sa-i culce pe toti"

Barbatul i-a scris un comentariu pe Facebook deputatei, in care i-a spus ca "ori intrati cu mitraliera in Senat si ii pune pe toti la pamant, ori degeaba ne scrieti aici. Aici nu ne sunteti de niciun folos. Faceti cu ei daca aveti sange ce a facut sclavul de Iliescu cu Ceausescu"."Ideea dvs nu e rea, dar nu e aplicabila.", a raspuns Gianina Serban.Gianina Serban este cel mai bogat parlamentar AUR. Ea detine trei case, doua spatii comerciale, trei terenuri si trei masini de teren: Porsche Cayenne, Mercedes ML si un BMW X1.Gianina Serban detine impreuna cu sotul ei doua terenuri cumparate in 2016: unul intravilan, de 2.500 mp, si unul extravilan, de 4.999 mp, plus un teren arabil de 708 mp, mostenit in 2018.Cei doi soti mai detin impreuna doua spatii comerciale si doua case construite in perioada 2016 - 2017, plus una mostenita in 2018. Are si trei masini de teren: Porsche Cayenne, Mercedes ML si un BMW X.Gianina Serban a mai strans bijuterii de 15.000 de euro si si-a imprumutat propria firma, Green Residential Construct, cu 44.000 de euro. Ea a fost angajata la propria firma, la fel si sotul ei, de unde au incasat fiecare un salariu anual de 36.000 de lei. Sotul ei, Adrian Mihail Serban, a mai incasat pe PFA suma de 70.000 de euro.CITESTE SI: "Spovedania" deocheata a lui Cumpanasu in fata a jumatate de milion de elevi. Cum raspandeste "profu" discursul urii impotriva scolii, pe TikTok