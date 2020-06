Deputatii si senatorii voteaza miercuri propunerile pentru ASF, ANRE si Consiliul Fiscal. Seful ASF ajunge la 15.000 de euro lunar

Ziare.

Parlamentarii nu voteaza tot miercuri si numirile de la Curtea de Conturi, urmand sa ocupe o functie Niculae Badalau PSD ), Claudia Boghicevici PNL ) sau Adrian Popa ( USR ). Cea mai dorita functie este cea de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara. Postul era ocupat de Leonardo Badea, dar acesta a plecat la BNR In urma negocierilor, s-a decis ca presedintele ASF va fi Nicu Marcu, propus de PNL, dar sustinut si de PSD si Pro Romania. In prezent, Nicu Marcu este vicepresedintele Curtii de Conturi, dar in locul lui urmeaza sa vina Ilie Sarbu , socrul lui Victor Ponta , conform Digi 24.Numirile la Curtea de Conturi au fost amanate pentru oficializarea plecarii lui Nicu Marcu la ASF. Parlamentarii vor vota miercuri si un vicepresedinte si doi membri la ANRE, dar si un presedinte Sectie de drept public si un presedinte Sectie de drept privat la Consiliul Legislativ.Mircea Man, fostul presedinte al Consiliului Judetean Mures, ar urma sa ocupe functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei. PSD-ului ii revin doua numiri la ANRE, unde ar urma sa fie trimisi Marian Neacsu si Iulian Iancu , in Comitetul de Reglementare.La Consiliul Legislativ urmeaza sa fie trimisi Toni Grebla , fostul judecator al Curtii Constitutionale si Mariana Mot, fostul secretar de stat din Ministerul Justitiei, ambele numiri urmand sa fie facute de PSD.