Deputatul Emanuel Ungureanu (USR) a depus o plangere penala impotriva conducerii Institutului Oncologic din Cluj

"Acel focar de infectie a fost datorat, din punctul de vedere al declaratiilor ministrului Sanatatii, Nelu Tataru , ca fiind din cauza unor neglijente de management. Adica, domnul Tataru a spus public ca la Institutul Oncologic, din cauza unor greseli ale conducerii spitalului, s-au infectat bolnavi si, spun surse din spital, ar fi murit niste bolnavi cu cancer", a declarat Emanuel Ungureanu.El a adaugat ca nu a existat vreo ancheta la Institutul Oncologic, care sa lamureasca lucrurile."Vorbim nu doar despre un caz penal in zona necombaterii contaminarii cu SARS-CoV-2, ci vorbim si de un caz de coruptie . Denuntul pe care il fac azi este impotriva managerului Institutului Oncologic, Calin Vlad. (...) Din informatiile pe care le detin, dr. Calin Vlad a directionat un pacient care a venit din focarul Suceava, l-a directionat catre spital, fara sa fie o urgenta medicala. La momentul in care pacientul din Suceava a intrat in Institutul Oncologic din Cluj, acesta nu avea in foaie un test anti-COVID mai vechi de 48 de ore. De aceea, acel bolnav a intrat in spital nestiindu-se ca este infectat cu COVID. Asta este prima neglijenta grava. O pila, asa cum spunem, in timp ce intrau pacientii si stateau in triaj", a mai spus Emanuel Ungureanu.Acesta a formulat acuzatii similare si intr-o postare pe Facebook "La Parchetul Judecatoriei Cluj voi depune o plangere penala impotriva conducerii Institutului Oncologic din Cluj. In data de 10 iunie, in Parlamentul Romaniei explicam modul in care, prin teroare si frica, vatafii acestei institutii, au incercat sa musamalizeze erorile care au condus la infectarea cu noul coronavirus a mai multor cadre medico-sanitare si bolnavi internati in aceasta unitate sanitara. Intre timp, am primit toate informatiile necesare pentru ca procurorii sa poata face o ancheta penala amanuntita despre focarul de COVID-19 izbucnit la Institutul Oncologic din Cluj la sfarsitul lunii mai. Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, explica atunci la televizor ca au fost grave neglijente din partea conducerii acestei unitati sanitare care au condus la un lung sir de erori si la mai multe decese", a scris Emanuel Ungureanu in postarea sa.