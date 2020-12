FOTO/ VIDEO Scandalul deputatului maghiar de la orgia gay din Bruxelles. Atacurile politice din Ungaria, simbolizate de burlanul pe care l-a folosit sa fuga

Scandalul a tinut prima pagina a ziarelor, dupa ce Jozsef Szajer a incercat sa fuga pe burlanul de scurgere a cladirii. Un deputat maghiar a urcat la tribuna Parlamentului cu o teava, pentru a fi mai sugestiv in critica sa impotriva puterii, scrie Digi24.ro "Uita-te in oglinda daca vrei sa afli cine iti tradeaza patria! Si daca esti ingrozit de ce vezi acolo si vrei sa scapi, ti-am adus un obiect cunoscut. Il recunosti? Un burlan. Vino si vezi! Fa-ti exercitiile de gimnastica pe care le-ai exersat deja la Bruxelles. Dar fii foarte atent, pentru ca partea de sus este foarte ascutita", a declarat Zoltan Varga, parlamentar ungar de opozitie.Pe cladirea din Bruxelles unde a avut loc orgia a aparut o placa improvizata care comemoreaza satiric "cariera politica" a eurodeputatului cazut in dizgratie.Jozsef Szajer, un eurodeputat ungar al partidului premierului Viktor Orban , a recunoscut ca demisia sa din Parlamentul European a avut legatura cu participarea la o petrecere clandestina la Bruxelles, despre care media au relatat ca a fost o "orgie", incalcand restrictiile anti-COVID aflate in vigoare.