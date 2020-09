Deputatul PNL Adriana Saftoiu a fost muscata de un caine: Sangeram din greu, am ajuns la urgente cu trei plagi

"Imi faceam tura de pasi, mereu pe acelasi traseu - Baneasa, zona Greenfield. Nu l-am auzit, nu l-am vazut, nu l-am simtit decat cand m-a inhatat. Am reusit sa ma desprind din coltii lui - un caine imens, negru cu alb, latos. Am continuat sa merg cu fata la el, incercand sa il alung. S-a oprit la cativa metri si m-a privit maraind. Am reusit sa ajung la un Mega Image din cartier. Mi-am dat seama ca nu e de gluma. Sangeram din greu", povesteste liberala.Ea spune ca nu avea bani la ea ca sa isi cumpere spirt, dar a avut noroc cu niste oameni care i-au dat o sticla de pe raft. Apoi, a oprit o masina in care se aflau doi tineri, care au dus-o acasa", a scris Saftoiu in postare."Am pus niste bandaje, m-am urcat in masina mea si am mers direct la urgente la Elias. Trei plagi, din fericire doar una profunda. De acolo, la Bals pentru antirabic", a continuat Saftoiu.In fata ei erau alte trei persoane, dintre care una a spus ca a fost muscata tot in Baneasa, zona Greenfield spre Gradina Zoo. "Imi descrie cainele. Acelasi. Ajung pe scaun. Medicul de garda ma intreaba unde s-a intamplat. Dupa ce ii dau detaliile, imi spune: Sunteti a treia persoana in doua ore, din aceeasi zona, muscata de un ciine cu aceleasi semnalmente", a mai precizat Adriana Saftoiu pe pagina personala de facebook.Adriana Saftoiu a semnalat cazul primariei sectorului 1. "E o zona unde sunt multi copii, mai ales intr-o zi insorita. Sa speram ca nu va mai exista nici o victima", a concluzionat deputata.