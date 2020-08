Deputatul PSD Emilia Meirosu, fostul presedinte al filialei Pro Romania din Braila, s-a inscris in PNL

"Am intrat in politica cu intentia de a imbunatati viata comunitatii si am considerat mereu ca ceea ce trebuie sa urmarim ca politicieni este interesul public. Am plecat din PSD cand partidul a derapat de la valorile democratiei si, tot la fel, am plecat din Pro Romania atunci cand ambitiile unui lider puneau in pericol stabilitatea Romaniei. Mi-am asumat toate criticile si toate atacurile, incercand sa urmaresc interesul cetatenilor. Apoi am sperat ca partidele de stanga isi vor gasi echilibrul, ca vor intelege perioada dificila prin care trece nu numai Romania, ci lumea intreaga si ca vor lasa pentru moment deoparte jocurile de culise si manevrele politicianiste, tertipurile riscante ce se rasfrang asupra vietii cetatenilor. M-am inselat. PSD ramane, din pacate, un partid nefrecventabil", a declarat Emilia Meirosu, potrivit unui comunicat de presa transmis miercuri.Parlamentarul a mai precizat ca "nu a existat nicio miscare reala si credibila de reforma a PSD" si ca ultimele luni i-au demonstrat ca "social-democratii sunt personajele unei aventuri iresponsabile"."De prea multe ori au sabotat eforturile medicilor, incurajand lumea sa nu poarte masca ori sa nu creada in existenta unei boli ce a luat in cateva luni jumatate de milion de vieti in intreaga lume si a adus economia globala in fata celei mai mari crize din ultima suta de ani. In locul unei atitudini responsabile si a grijii pentru viata alegatorilor, PSD a ales sa joace politic tema pandemiei si, mai nou, sa se joace de-a motiunea de cenzura intr-un moment in care Romania are nevoie de stabilitate. Meseria mea este de dascal. Sunt profesor si am fost obisnuita sa-mi privesc elevii ca pe adultii care or sa devina. Sa privesc in viitor. Sa inteleg ca fiecare copil, fiecare elev, fiecare tanar, reprezinta schimbarea. Reprezinta viitorul. Cred asadar ca fiecare om politic trebuie sa se gandeasca la viitor si la cum sa imbunatateasca zilele ce vor veni, prin felul in care actioneaza astazi", a mai spus Meirosu.Ea a afirmat ca doreste sa isi continue activitatea politica alaturi de "oameni care au aceleasi idealuri", pentru a schimba ceva in orasul Braila si in Romania."M-am alaturat impreuna cu medicul Marian Capatana si alti profesionisti cu care am lucrat de-a lungul timpului echipei Partidului National Liberal. Cred ca lumea trece acum prin momente care-si vor pune amprenta asupra istoriei si ca oamenii politici au datoria sa gestioneze cu calm si profesionalism aceasta perioada. Mai cred ca cel mai important cuvant pe care trebuie sa-l invatam cu totii este responsabilitatea. Sa vorbim responsabil, sa actionam responsabil, sa votam responsabil", a declarat Emilia Meirosu.In mai 2018, Emilia Meirosu a trecut la Pro Romania, in calitate de coordonator al filialei de la Braila. Ea se afla la primul mandat de parlamentar, este profesor de meserie si face parte din Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din Camera Deputatilor.Presedintele PNL Braila, Alexandru Danaila, a precizat ca Emilia Meirosu s-a inscris in PNL la invitatia sa si ca "nu a cerut niciun fel de functie sau candidatura", ci a spus ca "doreste sa munceasca alaturi de noi in realizarea unor proiecte benefice pentru comunitate".