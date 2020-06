Descinderi la traficantii de heroina din Ferentari. Drogurile ajungeau la Iasi

Tranzactiile se faceau doar pe Aleea Livezilor din Bucuresti

Capul retelei, fugit in Marea Britanie

Traficantii erau membri ai aceleiasi familii

Reteaua platea taxa de protectie clanului Stoaca

Membrii retelei actionau pe cont prorpiu

Reteaua si-a facut "sediu" intr-o cladire inchiriata

Aveau baza de date cu numale clientilor

Criza de heroina in Capitala

Conform DIICOT, incepand cu aprilie 2018, mai multe persoane din municipiul Iasi s-au aprovizionat cu droguri de mare risc - heroina din cartierul Ferentari, municipiul Bucuresti, droguri pe care mai apoi le transportau in municipiul Iasi si le detineau atat in vederea consumului propriu cat si in vederea comercializarii catre o clientela tot mai vasta de consumatori de asemenea substante care in timp au devenit dependenti.DIICOT mai precizeaza ca, de la inceputul lunii ianuarie 2019, din ce in ce mai multi tineri din judetul Iasi s-au deplasat periodic in cartierul Ferentari, municipiul Bucuresti, la intervale relativ scurte de timp de ordinul a 3-4 zile sau saptamanal, pentru a-si procura acest tip de drog - heroina, de la un numar de 3 suspecti.In ceea ce priveste dealerii de heroina din cartierul Ferentari, municipiul Bucuresti, DIICOT arata ca unul dintre suspecti era cel care superviza activitatea infractionala a surorilor sale, cat si a altor persoane implicate alaturi de acestea in activitatile de trafic de heroina.Pe langa surorile acestuia, au mai fost identificate si alte persoane implicate la randul lor in activitatile infractionale de trafic de droguri de mare risc - heroina, cu diferite sarcini in cadrul cercului de persoane din anturajul liderului gruparii.Persoanele care vindeau heroina pentru lider evitau sa incheie tranzactiile cu heroina in alte zone decat Aleea Livezilor, deoarece erau expusi la riscul de a fi interceptati de catre organele judiciare. Astfel, de regula, cand alte persoane - consumatori sau dealeri de heroina, in special din alte localitati, doreau sa se aprovizioneze cu cantitati mai mari de heroina odata, le solicitau sa vina efectiv in apropierea "ghetourilor" de pe Aleea Livezilor, iar de cele mai multe ori pentru a se asigura ca nu colaboreaza cu organele judiciare si mai ales cand erau insotiti de persoane noi, straine, inaintea incheierii tranzactiilor le solicitau sa consume prin injectare sau fumare la folie, heroina.La sfarsitul lunii martie 2019, liderul, insotit de concubina sa au parasit teritoriul Romaniei calatorind in Marea Britanie, intrerupandu-si activitatea infractionala de trafic de droguri de mare risc - heroina.Principalul motiv pentru care acesta a luat hotararea de a parasi teritoriul Romaniei a fost datoriile pe care acesta la avea fata de anumite persoane, sume de bani care ar fi fost imprumutate cu camata si de care nu dispunea pentru a le restitui la acel moment fiind presat sa le achite.In urma plecarii acestuia, persoanele din anturajul sau si-au restrans in mare parte activitatea infractionala de trafic de droguri de mare risc - heroina insa nu au incetat-o complet.Dupa revenirea in tara, liderul gruparii si-a reluat activitatea infractionala de trafic de droguri de mare risc, sens in care a recrutat alte noi persoane si a implicat si alti membri ai familiei sale in scopul sporirii castigurilor financiare ilicite prin vanzarea de heroina.DIICOT mai aratat ca, in cursul lunii iulie 2019 in urma probatoriului administrat in cauza s-a stabilit faptul ca suspectul a initiat si a coordonat o grupare infractionala organizata constituita din membri ai familiei cat si alte persoane care au aderat la aceasta in scopul savarsirii infractiunii de trafic de droguri de mare risc - heroina.Astfel, pentru a obtine un profit considerabil din comercializarea drogurilor de risc si pentru a avea un control asupra cantitatilor vandute si a sumelor de bani obtinute, in cursul lunii iulie 2019 suspectul impreuna cu alte doua persoane au constituit o grupare infractionala organizata, in care acesta avea rolul de lider. Gruparea a fost alcatuita, in principal, pe criterii familiale, dar au fost acceptate si persoane care nu faceau parte din familia "largita", si anume persoane care aveau permise de conducere si efectuau servicii de taximetrie. Acceptarea acestor persoane a avut rolul de a nu crea suspiciuni cu privire la deplasarile efectuate in scopul preluarii/acceptarii unor cantitati de heroina.Anchetatorii precizeaza ca liderul gruparii este asociat cu gruparea infractionala organizata cunoscuta sub denumirea de "Capai sau Kapai", atat acesta cat si alti membrii ai gruparii fiind in trecut arestati si condamnati pentru savarsirea aceluiasi gen de fapte - trafic de droguri de mare risc - heroina."Cu privire la gruparea infractionala "Capai" se cunoastea faptul ca acestia actioneaza in municipiul Bucuresti, un segment important din gama larga de infractiuni savarsita de aceasta grupare constituindu-l traficul de heroina in zona cartierului Ferentari si nu numai. De precizat este faptul ca pe langa gruparea "Capai" in zona cartierului Ferentari actioneaza si alte grupari infractionale dintre care si gruparea infractionala cunoscuta sub denumirea de "Stoaca" unii dintre membri acestei grupari fiind rude sau apropiati ai gruparii "Capai".Cu toate acestea, pentru a fi lasati sa isi desfasoare activitatea infractionala de trafic de droguri de mare risc - heroina in zona ghetoului din cartierul Ferentari, desi asociat cu gruparea "Capai", suspectul era conditionat de plata in mod constant a unor sume de bani - asa denumita "taxa de protectie" membrilor gruparii "Stoaca".Din probatoriu a rezultat faptul ca suspectul a desfasurat, intr-un cadru organizat, de mai mult timp activitatile infractionale de trafic de droguri de mare risc - heroina din cartierul Ferentari, avand in permanenta in subordinea sa diferite persoane care se ocupau cu prepararea dozelor de heroina furnizate si comercializarea acestora catre clientii - consumatori de asemenea substante", arata DIICOT.De la inceputul cercetarilor si pana in prezent, o parte dintre persoanele aflate in subordinea suspectului au fost insa retinute/arestate, activitatile de natura infractionala din cadrul gruparii fiind marcate de o continua dinamica. De asemenea, ca urmare a plecarii din tara a liderului gruparii si a lipsei acestuia vreme de circa doua luni de zile, activitatile infractionale au fost coordonate de catre ceilalti membri de familie insa au scazut in intensitate, unii dintre acestia actionand pe cont propriu.Dupa revenirea in tara, seful retelei s-a preocupat de reluarea in calitate de lider a activitatilor infractionale intr-un cadru bine organizat, prin cooptarea si implicarea unor noi membri; identificarea si amenajarea unor locatii in care sa poata depozita in siguranta cantitatile de droguri si unde sa fie stranse sumele de bani obtinute din vanzarea acestora; largirea clientelei; inchirierea unui imobil in afara zonei ghetoului unde sa locuiasca fara a fi cunoscuta de ceilalti membri ai gruparii cu exceptia celor in care are suficienta incredere; stabilirea unui program strict, pe ture de schimb a membrilor gruparii care se ocupau de comercializarea en-detail a heroinei in zona ghetoului din cartierul Ferentari; identificarea unei surse sigure si stabile de aprovizionare cu heroina.Totodata, suspectul a intreprins masuri suplimentare de autoprotectie, fiind foarte precaut in ceea ce priveste transportul drogurilor intre locatii, apeland doar la anumite persoane in care avea suficienta incredere precum fiul sau sau un anume sofer de taxi , evitand in acest fel aflarea detaliilor legate de momentul efectuarii acestor deplasari si locatiile unde se deplaseaza.Anchetatorii au mai descoperit ca, in transportarea drogurilor pentru reaprovizionarea cu heroina a dealerilor aflati in subordinea sa din zona ghetoului, suspectul a cooptat si alte doua persoane de incredere respectiv pe fratele sau, eliberat recent din penitenciar precum si o alta persoana, acestia fiind printre putinii care cunosteau adresa unde locuieste in prezent, fara forme legale, liderul gruparii.Alti membrii din cadrul gruparii infractionale organizate pe care ii coordoneaza, pe langa comercializarea heroinei, aveau sarcina de a supraveghea atent zona inainte de a se deplasa si de a-l informa in legatura cu orice suspiciune legata de prezenta organelor judiciare in ghetou cat si de a supraveghea si coordona la randul lor activitatile infractionale derulate de catre ceilalti membrii ai gruparii.In principal, persoanele aflate in subordinea suspectului care comercializeaza en-detail heroina din zona ghetoului din cartierul Ferentari se ocupau totodata si de portionarea si prepararea dozelor de heroina denumite si "buste".Totodata, acestia pastreaza o evidenta scriptica si detaliata a cantitatilor comercializate si a clientilor - consumatori de asemenea substante. In acest fel, acestia pot fi verificati de catre lider in cazul in care ar incerca sa-si insuseasca pentru sine sau sa il insele in legatura cu cantitatile de heroina distribuite si sumele de bani incasate din comercializarea acestora.In aceeasi masura, dealerii de heroina din subordinea liderului puteau verifica in cazul in care existau lipsuri in gestiune privind sumele de bani incasate, cantitatile de heroina comercializate si datoriile pe care unii consumatori de heroina le cumulau fiindu-le oferite doze de heroina in avans si angajandu-se sa le plateasca ulterior in momentul in care vor dori sa procure alte noi asemenea doze, profitand in acest fel de dependenta acestora de consumul de heroina.De asemenea, potrivit DIICOT, "in cauza a fost documentata activitatea infractionala a unui alt suspect de pe raza municipiului Iasi care constituie un alt nucleu important pe piata traficului de droguri de mare risc - heroina si nu numai si care se aprovizioneaza periodic cu asemenea substante de pe raza municipiul Bucuresti.Acesta controleaza traficul cu heroina din zona cartierului "Dallas", rezultand in ultima perioada o intensificare a comercializarii de asemenea substante in acel loc si a sporirii si cresterii numarului de consumatori de asemenea substante, in special din randul tinerilor si a cetatenilor de etnie rroma".Anchetatorii au mai transmis ca referitor la modul de operare a suspectului in procurarea heroinei a rezultat faptul ca se deplaseaza cu trenul in municipiul Bucuresti, insotit de alte persoane de sex feminin, iar dupa ce procura heroina, aceasta este disimulata de catre persoanele de sex feminin in vagin, revenind tot cu trenul inapoi catre municipiul Iasi.In afara de acestia, in urma cercetarilor efectuate in cauza a rezultat faptul ca un alt important dealer de heroina de pe raza judetului Iasi se deplaseaza in mod frecvent in cartierul Ferentari, municipiul Bucuresti, pentru a se aproviziona cu asemenea substante. Acesta este cunoscut de mai multi ani de zile cu preocupari in sfera traficului si consumului ilicit de heroina, fiind in trecut cercetat si in cadrul altor cauze penale avand ca obiect savarsirea acestui gen de fapte.Din probatoriile administrate a rezultat faptul ca in cursul lunii mai 2020 a existat o criza de heroina in Bucuresti, cantitatile fiind mici iar calitatea marfii de proasta calitate, conditii in care pretul a crescut insa, cu toate acestea, suspectii care fac obiectul cauzei au continuat sa comercializeze heroina.25 de persoane urmeaza sa fie audiate in acest dosar la sediul DIICOT Iasi.