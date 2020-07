Descoperire despre raspandirea virusului variolei: Vikingii ar fi imprastiat boala care a ucis in jur de 500 de milioane de oameni

O echipa de oameni de stiinta a colectat ADN viral din scheletele unor indivizi care au trait in nordul Europei in epoca vikingilor - unii dintre acestia fiind cel mai probabil chiar ei vikingi - si a descoperit ca acestia au fost infectati cu versiuni disparute dar inrudite ale virusului variolei, potrivit constatarilor publicate la sfarsitul acestei saptamani in jurnalul Science.Descoperirea antedateaza dovezile infectarii cu variola cu aproape 1.000 de ani, ajungand pana in anul 603.Cercetatorii au descoperit anterior urme antice de ADN viral de variola la o mumie datand de la jumatatea anilor 1600, ceea ce a stabilit originea comuna a tulpinilor moderne in secolul al XVI-lea sau al XVII-lea.Nu se cunoaste cu certitudine cand au fost infectati pentru prima oara oamenii cu virusul care provoaca variola. Se estimeaza ca boala a ucis in total 500 de milioane de oameni si este singurul agent patogen uman care a fost eradicat la nivel mondial.Dovezi scrise din urma cu mai bine de 3.000 de ani au documentat simptome asemanatoare variolei, iar oamenii de stiinta au identificat posibile leziuni cutanate asociate bolii la ramasite mumificate. Insa, este dificil de dovedit ca virusul variolei s-a aflat la originea acestora.''Este o lucrare cu adevarat interesanta'', a declarat Ana Duggan, specialista genetica evolutiva la Universitatea McMaster din Hamilton, Canada, care nu a fost implicata in acest studiu. ''Informatiile noastre despre aceasta boala istorica si devastatoare tocmai au devenit mult mai bogate. Descoperim o diversitate a (virusului variolei) care nu a fost cunoscuta si luata in considerare pana acum", a adaugat ea.Martin Sikora, specialist in biologie computationala la Universitatea din Copenhaga si colegii sai au izolat ADN viral din dintii si oasele a 1.867 de oameni care au trait in urma cu aproximativ 31.000 pana la 150 de ani. Dintre acesti indivizi, 13 prezentau urme ale virusului variolei. Unsprezece ramasite apartineau unor oameni - inclusiv indivizi despre care se crede ca erau vikingi - care au trait in nordul Europei, in vestul Rusiei si in Marea Britanie in timpul epocii vikingilor, cu peste 1.000 de ani in urma. Alti doi au trait in vestul Rusiei in secolul al XIX-lea si au fost infectati cu tulpini ale virusului variolei strans asociate versiunilor moderne.Echipa de oameni de stiinta a reconstituit tipare genetice aproape complete ale patru dintre cele 11 virusuri antice si au aflat ca tulpinile din perioada vikingilor apartin unui grup de virusuri ale variolei disparute. In acea epoca, variola e posibil sa fi fost larg raspandita in Europa si ar fi putut provoca imbolnaviri grave, a precizat Sikora. De asemenea, este posibil ca vikingii infectati sa fi raspandit boala in timpul calatoriilor lor.Desi virusurile antice ale variolei sunt in prezent disparute, ramasitele ADN-ului lor ajuta la descoperirea relatiilor extinse ale oamenilor cu agentii patogeni. ''Aceste tipuri de pandemii au facut parte din istoria noastra'', a notat Sikora. ''Ceea ce vedem astazi este doar varful aisbergului a ceea ce era in jur'', a adaugat el.Studiul a fost condus de Eske Willerslev, profesor la Colegiul St John, Universitatea Cambridge, director al Centrului GeoGenetics al Fundatiei Lundbeck, Universitatea din Copenhaga. ''Cunosteam deja ca vikingii se deplasau prin Europa si dincolo de ea, iar acum stim ca au avut variola. Oamenii care calatoresc in intreaga lume raspandesc rapid COVID-19 si este probabil ca vikingii sa fi raspandit variola. Doar ca pe atunci ei calatoreau cu vaporul, nu cu avionul'', a declarat specialistul, citat de Science Daily.La data de 8 mai 1980, membrii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) declarau la Geneva ca "toate popoarele" au fost "eliberate de variola", la aproape doua secole dupa descoperirea unui vaccin impotriva acestei maladii.La 40 de ani dupa eradicarea variolei, maladia respiratorie COVID-19 a paralizat in doar cateva luni lumea intreaga, ceea ce variola nu a reusit niciodata, in contextul in care rata ei de mortalitate era de aproximativ 30%, cauzand peste 300 de milioane de victime doar in secolul al XX-lea.Vaccinul impotriva variolei a fost descoperit la sfarsitul secolului al XVIII-lea, cand un medic britanic (Edward Jenner) a remarcat ca inocularea virusului variolei taurinelor ii proteja pe oameni.