Descoperire spectaculoasa in China: Fosilele unui monstru marin din Triasic si ale prazii pe care a inghitit-o

Fosila are 5 metri lungime si apartine unui exemplar de Guizhouichthyosaurus, o specie de reptile marine din familia Ihtiozaurilor. Aceste animale aveau corpul asemanator delfinilor si rechinilor-tigru, fara a avea insa inotatoarea dorsala caracteristica acestor animale marine. Propulsia prin apa era asigurata de patru membre puternice, adaptate ca niste vasle, iar gura era plina de dinti extrem de puternici, dar neascutiti.Spectaculozitatea descoperirii este legata de faptul ca in stomacul acestui Guizhouichthyosaurus se afla partea superioara a unui Xinpusaurus, un tip de reptila marina de 4 metri lungime, cu corpul asemanator unui dragon de Komodo, cu patru membre adaptate pentru deplasarea in mediul acvatic si dinti puternici pe care-i folosea pentru a sparge cochiliile scoicilor cu care se hranea. In lupta cu Guizhouichthyosaurus, Xinpusaurus a fost decapitat si inghitit."Din pacate, nimeni nu a fost prezent atunci, sa filmeze" dar este posibil sa interpretam ce s-a intamplat cand s-au intalnit aceste doua animale marine, a declarat unul dintre autorii acestui studiu, paleontologul Ryosuke Motani, de la Universitatea California din Davis.Conform paleontologilor, pur si simplu Guizhouichthyosaurus a inghitit mai mult decat a putut tolera. "Prada era mai usoara decat pradatorul, dar rezistenta pe care a opus-o a fost extrem de tenace", conform lui Motani. "Pradatorul a decapitat prada in timpul atacului, apoi i-a retezat si coada, folosind miscari de rostogolire (similare celor folosite de crocodili pentru a se hrani) si i-a inghitit trunchiul cu ajutorul inertiei si gravitatiei", a adaugat el.Aceasta lupta nu a ramas fara urmari pentru pradator, care a fost ranit mortal in zona gatului. Vertebrele care formeaza gatul ihtiozaurilor sunt foarte inguste, iar in urma luptei, acestea nu au mai putut sa-i sustina craniul, iar pradatorul nu a mai putut respira si a murit in scurt timp, nu departe de locul inclestarii.Fosila de Guizhouichthyosaurus prezinta semne ale faptului ca gatul animalului a fost rupt, iar prada din stomac prezinta semne minime de digestie, ceea ce arata ca ihtiozaurul a murit la putin timp dupa ce a inghitit-o.Astfel de fosile care amintesc de luptele dintre pradatori si prada sunt foarte rare. Pana in prezent au fost descoperite doar alte doua astfel de fosile - cele ale unui Velociraptor care a murit odata cu prada sa, un Protoceratops, din Cretacic, si respectiv al unui peste urias din Cretacic, Xiphactinus, care a inghitit un alt peste de dimensiuni apropiate.Guizhouichthyosaurus era cel mai mare pradator marin al timpurilor sale - cu aproximativ 10 milioane de ani inainte de aparitia dinozaurilor.