Descoperirea care contrazice teza dominanta despre originea apei de pe Terra. Rocile primitive ar sta la baza fenomenului

Cercetatorii dintr-o echipa franceza au dezvaluit joi o noua teorie, potrivit careia planeta noastra ar fi fost, inca de la originile sale, bogata in apa, care ar fi existat din abundenta in rocile ce au alcatuit Terra.Specialista in cosmochimie Laurette Piani, coordonatoarea acestui studiu realizat de Centrul de cercetari petrografice si geochimice din cadrul CNRS - Universitatea Lorena si publicat in revista Science, a explicat pentru AFP ca aceasta descoperire contrazice teza dominanta, potrivit careia apa ar fi fost adusa mai tarziu de catre asteroizii si cometele care au bombardat "planeta albastra", care, la inceputurile sale, era un corp ceresc complet uscat.Aceasta ipoteza era favorizata de temperaturile prea ridicate din Sistemul Solar, care ar fi impiedicat apa sa se condenseze si sa se aglomereze alaturi de alte substante solide sub forma de gheata.Cercetatorii francezi au analizat meteoritii denumiti "condrit-enstatit", care au particularitatea de a detine o compozitie chimica apropiata de cea a Terrei. Acest detaliu indica faptul ca ei sunt similari rocilor care faceau parte din structura Pamantului inca de la formarea sa.Masurand continutul de hidrogen din 13 astfel de meteoriti, care sunt relativ rari, expertii francezi au constatat ca rocile primitive de pe "planeta albastra" contineau suficient de mult hidrogen pentru a furniza, prin extrapolare, o cantitate de cel putin de trei ori mai mare decat cantitatea de apa din oceanele de pe Terra."Am descoperit ca acea compozitie izotopica a hidrogenului din condrit-enstatit era similara cu cea a apei stocate in mantaua terestra", a precizat Laurette Piani.Compozitia izotopica a oceanelor actuale este la randul ei compatibila cu cea a unui amestec ce ar contine 95% apa din aceste condrite, un element suplimentar care sprijina teza conform careia aceste roci se afla la originea apei terestre.Autorii studiului au descoperit, de asemenea, ca izotopii de azot din acei meteoriti sunt similari celor ai azotului terestru.Potrivit lui Laurette Piani, studiul nu exclude un aport ulterior de apa provenita din alte surse, precum cometele, insa specialista franceza a insistat asupra faptului ca meteoritii de tip condrit-enstatit au contribuit intr-o maniera semnificativa la aparitia apei inca de la formarea planetei noastre.Studiul cercetatorilor francezi "aduce o piesa cruciala si eleganta in acest puzzle al teoriilor stiintifice", a scris Anne Peslier, o cercetatoare de la NASA, intr-un editorial care insoteste articolul de prezentare a cercetarii.