Descoperire macabra intr-o parcare din Italia: sofer roman mort in cabina unui TIR. "Avea o multime de rani peste tot"

Anchetatorii suspecteaza o crima

Misterul este amplificat de faptul ca usile TIR-ului erau blocate din interior si nu sunt semne ca ar fi fost fortate. Messaggero Veneto noteaza ca trupul romanului a fost descoperit dupa ce colegii sai au alertat Politia fiindca barbatul nu le mai raspundea de un timp la telefon si nici pe retelele sociale. In acel moment, politistii au pornit cautarile, iar macabra descoperire a fost facuta luni, 24 mai, intr-o parcare din zona industriala a orasului Osoppo. "Avea o multime de taieturi peste tot, mai ales pe maini", au spus martorii.Potrivit sursei citate, romanul avea 50 de ani si era angajat ca sofer de TIR la o companie de transport din orasul Udine.Acum anchetatorii au mai multe piste. O ipoteza ar fi ca barbatul s-a sinucis din cauza unor probleme financiare. Acest lucru ar explica si faptul ca romanul a fost descoperit in cabina camionului sau, iar usile erau inchise. "Nu ar fi singurul caz de acest fel, au mai fost soferi care au decis sa se sinucida, sa-si puna capat vietii din diverse motive. De cele mai multe ori din cauza banilor sau a sotiilor care ii inselau", a spus o sursa din cadrul anchetei.O alta ipoteza luata in calcul este cea ca barbatul ar fi fost ucis . Ranile de pe brate ar indica, in aceasta varianta, faptul ca romanul s-ar fi luptat pana in ultimul moment cu un inamic care a sfarsit prin a-l invinge si a-l ucide. Apoi, ucigasul sau ucigasii ar fi inchis usa cu o cheie duplicat, abandonandu-i trupul neinsufletit intr-o parcare in care prezenta unui TIR care stationeaza zile intregi reprezinta mai degraba un lucru cat se poate de banal."E o varianta demna de luat in calcul, iar taieturile sale ne duc cu gandul la asta. Dar lipsesc inca multe ca sa rezolvam acest caz, sunt prea mult necunoscute in acest moment", au spus anchetatorii.Politistii au refuzat sa dea mai multe informatii presei italiene pentru a nu compromite ancheta Moartea soferului roman din Italia vine la mai putin de doua saptamani dupa ce un coleg de-al sau de breasla, Mihai Spataru a fost ucis pe o autostrada din Franta. La fel ca in cazul romanului mort in Italia, Spataru a fost taiat de atacatorii sai, cel mai probabil imigranti, care l-au ucis cu o sabie. Si acum, in acest ultim caz, soferul roman gasit mort in parcarea din Osoppo a fost injunghiat de mai multe ori, iar pe maini, si nu numai, avea mai multe taieturi.