Desenul original al drapelului olimpic, vandut la licitatie pentru 185.000 euro

"Desenul a fost vandut unui colectionar brazilian, un particular, pentru pretul de 185.000 de euro, plus 27% cheltuieli, respectiv 234.950 euro", a precizat Alexandre Debussy, responsabilul casei de licitatii.Realizat in 1913 de baronul Pierre de Coubertin, desenul respectiv a fost donat unuia dintre sustinatorii sai elvetieni si a ramas in aceeasi familie pana la achizitionarea sa recenta de catre un colectionar, care l-a pus in vanzare duminica.Estimat la 80.000-100.000 de euro, acest desen originar realizat in grafit si acuarela pe hartie, masurand 21x27,5 centimetri, a fost pus in vanzare la pretul de 50.000 euro.