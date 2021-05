Zece tone de deseuri din sticla, oprite la Punctul de Frontiera Giurgiu

"In cursul zilei de ieri, politistii de frontiera giurgiuveni au efectuat pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra unui ansamblu rutier, condus de un sofer roman in varsta de 32 de ani. Acesta transporta conform documentelor de insotire a marfii, deseuri din sticla. Existand unele suspiciuni cu privire la legalitatea transportului sus-mentionat, lucratorii nostri au solicitat sprijin autorizat reprezentantilor Comisariatului Judetean Giurgiu din cadrul Garzii Nationale de Mediu", a transmis, luni, POlitia de Frontiera.In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca automarfarul transporta cantitatea de 10.000 de kilograme deseuri din sticla.Acestea erau incarcate din Grecia si aveau ca destinatie, o societate comerciala situata pe teritoriul Romaniei, in judetul Calarasi.Pentru intreaga incarcatura transportata, soferul automarfarului a prezentat documentatie de notificare pentru circulatia transfrontaliera care nu era completa.