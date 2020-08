Despre viitor: Avem o tara, vom avea niste bani europeni, vin alegeri. Ce facem?

Politicienii de buna credinta stiu asta si elaboreaza politici/strategii peste politici/strategii, in diverse domenii, pentru a normaliza lucrurile si/sau pentru a creste competitivitatea tarii. Gresesc insa fundamental, neintelegand cauza decalajului! Astfel, adesea trateaza simptome si/sau etape intermediare, nu cauzele reale! De aceea si efectele bune, atunci cand apar, sunt prea mici si/sau instabile, nereusind sa acoperim decalajul.Am spus in diverse studii/analize, si reiau aici, ca principala cauza este legata de educatie! Iar aici prima linie este invatamantul superior, care formeaza, bine sau prost, resursa umana inalt calificata si genereaza sau nu cunoastere competitiva, cu impact asupra statutului de "colonie" stiintifica/tehnologica a tarii,. A doua linie din nucleul cauzal, in stransa interactiune cu prima, este reprezentata de unitatile de cercetare, care genereaza sau nu cunoastere competitiva si de invatamantul preuniversitar, care pregateste mai bine sau mai prost noile generatii.Argumentul pentru acest rol central al educatiei este simplu si clar si il reiau acum, deoarece sunt sanse sa facem in sfarsit ce trebuie pentru tara, in contextul in care vin atat alegeri, cat si noul exercitiu financiar european (2021-2027). Si in contextul in care proiectul "Romania educata" al presedintelui tarii devine mai activ si capata formule imbunatatite fata de momentul lansarii.Din politica stiintei stim - iar acest lucru a fost preluat in motto-uri si misiuni academice ale diverselor universitati - ca daca vrei sa distrugi o natiune nu iti trebuie bombe, ci trebuie sa-i distrugi invatamantul de calitate! E timpul sa intelegem si noi asta! In invatamantul superior se pregatesc specialistii din diverse domenii. Daca acestia sunt prost pregatiti, atunci performantele lor vor fi slabe, indiferent de oportunitatile care apar in diverse domenii, prin politici/strategii destepte (si ramane problema: cine face politicile/strategiile destepte?). Tot in invatamantul superior se formeaza profesorii. Daca acestia sunt formati prost, asta afecteaza urmatoarele generatii ale tarii. Iata cum avem condamnat si prezentul si viitorul! Asadar, prima interventie , inainte de orice, trebuie facuta aici!Nu intru acum in detalii asupra solutiilor, detalii pe care le-am prezentat in alte studii/analize. Totusi, punctez insa cateva aspecte cheie. Astfel, problema majora a universitatilor romanesti este legata de subfinantarea cronica si de confuzia misiunii academice, ceea ce duce la performante sub potential si la distorsiuni ale practicilor academice. Spre exemplu, in loc sa-si adapteze misiunea nevoilor regiunii si potentialului academic si al zonei, prea multe fac de toate (cu ambitii "world-class") si prea multe isi stabilesc teritorii/granite fizice, care daca se incalca genereaza animozitati (sigur, lucru caraghios, cand in lumea globala cunoasterea si educatia sunt transfrontaliere). In plus, in logica "colectivista" se forteaza adesea o omogenizare prin reguli care nu mai au nicio functie serioasa de dezvoltare, ci mai mult de multumire a "colectivului". Ce trebuie facut urgent este diferentierea inteleapta a misiunilor academice si valorizarea adecvata a acesteia (si este simplu de facut):(1) Se stabilesc trei clase de universitati, cu indicatori de performanta asociati (indicatori stabiliti "top-down", dupa standarde internationale existente):* Universitati nationale/internationale (globale);o Care pot avea si extensii regionale/locale* Universitati nationale/regionale;o Care pot avea si extensii locale* Universitati regionale/locale.(2) Fiecare universitate este invitata se se proiecteze liber intr-o clasa (sau in baza unor criterii minimale, cum ar fi pozitionarea in rankinguri), urmand sa fie evaluata prin indicatorii deja stabiliti in clasa respectiva.(3) Dincolo de finantarea de baza (in functie de alegerea studentului sau de granturi de studii) se stabileste finantarea competitiva, strict in functie de indicatorii asociati fiecarei clase.(4) Toate clasele trebuie valorizate si sunt importante daca se proiecteaza corect, iar autoritatile/institutiile locale si regionale trebuie sa fie mai implicate in finantare si decizii, alaturi de cele nationale, sigur si in functie de profilul universitatii, in contextul autonomiei universitare si al libertatii academice.a. Prezenta unui mediu academic este importanta in fiecare oras mare al tarii, dar asta nu inseamna ca trebuie sa proiectam universitati "world-class" cu anvergura judeteana/regionala (sic!), ci universitati locale/regionale serioase si/sau extensii ale universitatilor globale "world-class".(5) Trebuie incurajata prin parghii legislative si financiare concentrarea resurselor academice, prin comasarea universitatilor, acolo unde aceasta comasare aduce plus valoare academica. In liga internationala academica conteaza vizibilitatea si impactul, care depind si de structura si chiar marimea institutiei. Daca intri in aceasta liga, incepi sa atragi resurse umane (ex. studenti/cercetatori/cadre didactice internationale) si financiare (ex. print taxe de studiu/parteneriate internationale si/sau cu mediul socio-economic competitiv), cu impact pozitiv apoi asupra dezvoltarii institutiei/orasului/tarii. Desi marile orase ale tarii ar avea fiecare scorul de a intra in liga, adesea acestea nu se vad, deoarece scorul este faramitat in zeci de institutii academice din fiecare oras, adesea necoordonate, cu suprapuneri si/sau faramitari consumatoare de resurse si fara un angajament de dezvoltare cumulativa (fara un scor cumulat).Apoi, in logica dezvoltarii, toate unitatile de cercetare cu personalitate juridica din tara trebuie regandite, astfel incat sa pastram un numar rezonabil pentru zonele strategice ale tarii - foarte bine finantate si evaluate periodic prin criterii de competitivitate internationala -, celelalte urmand sa fie comasate cu primele si/sau cu universitati (acolo unde poate sa apara plus valoare academica). Unele, care se pot autofinanta complet prin granturi si/sau mai ales prin legatura cu mediul socio-economic, pot ramane independent, daca aleg asta, dar fara finantare aditionala de la buget. Acum avem multe zeci de institute nationale (fara a le socoti pe cele ale Academiei), mentinute in subfinantare prin programul nucleu mereu insuficient si prin competitii impredictibile, irosind astfel atat resurse, cat mai ales potentialul uman si de cercetare din institute.In fine, pentru invatamantul preuniversitar, tintele trebuie sa fie:(1) Reducerea drastica a abandonului scolar;(2) Reducerea drastica a analfabetismului functional;(3) O noua pedagogie preuniversitara, prin modificari ale curriculumului si ale modului de predare, cu impact asupra alfabetizarii stiintifice, performantei in testele internationale (ex. PISA) si formarii de cetateni moderni;(4) Rolul si statutul social al cadrelor didactice trebuie crescut, inclusiv prin salarizare, oportunitati profesionale si infrastructura scolara moderna, in cooperare stransa cu ceilalti actori cheie (parintii/elevii).Vad ca deja ne facem planuri la nivel national pentru cum vom cheltui banii europeni (si pe cei din bugetul national) in exercitiul 2021-2027. Este bine ca gandim prospectiv! Sugestia mea este insa ca inainte de a-i imparti iar pe domenii si proiecte, prin politici si strategii, hai sa vedem cat ne trebuie pentru a rezolva definitiv problemele educationale structurale ale tarii descrise aici, probleme care ne franeaza fundamental dezvoltarea indiferent de politicile/strategiile bune pe care le facem in alte domenii. Si nu ne trebuie foarte mult, ramanand apoi suficient si pentru restul. Asta inseamna o planificare desteapta, cu efecte puternice pe termen mediu/lung. Altfel, iar tratam simptomul, ramane cauza si avem efecte mici si/sau instabile.Cum ii facem pe decidenti sa ne asculte in acest sens? Greu...! Unii nu inteleg, altii inteleg, dar au alte interese, altii inteleg si vor, dar nu au forta necesara. Vin alegeri, hai sa-i urmarim pe cei care inteleg si vor si sa-i sustinem apoi pentru a le oferi forta necesara! Si sa ne uitam si ce ordine de precadere planifica partidul castigator pentru educatie/cercetare in guvernul tarii - ex. al catelea este listat ministerul in structura guvernului! -, deoarece asta arata cat inteleg politicieni din educatiei/cercetare si pe cine merita sa sustinem.