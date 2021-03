Destinatiile montane sunt printre cele mai cautate pentru mini-vacanta de 8 martie. Care sunt cele mai atractive statiuni

"Romanii se pregatesc pentru sarbatorile inceputului de primavara cu vacante rezervate la munte sau city break-uri in marile orase ale tarii. Ziua Internationala a Femeii este un prilej bun pentru cateva zile de relaxare, iar conform datelor inregistrate de platforma de rezervari hoteliere Travelminit.ro cei mai multi romani vor porni weekendul acesta catre statiunile de pe Valea Prahovei si Brasov", se mentioneaza in comunicat.CITESTE SI: Vacanta all inclusive in vara lui 2021: Unde gasiti cele mai bine oferte si cat costa Potrivit sursei citate, costul mediu al unei vacante de 8 martie incepe de la 634 lei/2 persoane/2 nopti.Cele mai multe rezervari au fost efectuate de cupluri, iar dintre toate rezervarile inregistrate, 42% au ca destinatie statiunile de pe Valea Prahovei (42%), in special Predeal, Sinaia, urmate de Brasov."Urmatorul tip de vacanta solicitat de romani in acest weekend au fost citybreak-urile, unde 39% dintre turisti au optat pentru sejururi petrecute in marile orase ale tarii, precum Bucuresti, Cluj-Napoca, Sibiu, Oradea. Circa 19% dintre vacantele rezervate in aceasta perioada se vor desfasura in statiunile balneare, precum Sovata, Baile Felix si Vatra Dornei", se mai spune in comunicat.Atentia turistilor romanilor se indreapta catre unitatile mici de cazare, astfel 67% dintre vacantele rezervate au fost efectuate fie la pensiuni (35%), fie cabane, vile si case de vacante (22%) sau apartamente (10%). In contextul actual, exista un trend crescator pentru aceste tipuri de unitati de cazare, datorita localizarii lor in zone linistite, aproape de natura si pentru numarul mic de turisti care pot fi gazduiti.De asemenea, ofertele facute de hotelieri si pachetele avantajoase de cazare au dus la cresterea numarului de rezervari efectuate, iar 33% dintre toate vacantele inregistrate de platforma de rezervari hoteliere Travelminit.ro au fost rezervate la hoteluri.Spre deosebire de perioada pre-pandemica, cand turistii isi doreau sa exploreze vecinatatile hotelurilor, acum acestia isi doresc sa ramana in hotel si aleg proprietati cu cat mai multe activitati. Piscina interioara, ciubarul cu apa fierbinte sau zona SPA (daca judetele unde se afla pensiunile permit operarea piscinelor hotelurilor) sunt acum printre cele mai cautate activitati disponibile pentru turisti.Travelminit.ro este unul dintre cei mai mari jucatori pe piata rezervarilor hoteliere din Romania care accepta si plata prin vouchere de vacanta. Oferta Travelminit.ro contine 6700 de proprietati din Romania, printre care hoteluri, pensiuni, apartamente, case de oaspeti, cabane si campinguri din toate regiunile tarii.Platforma a inregistrat peste 620.000 de innoptari in 2019 si o valoare totala a rezervarilor de 13 milioane de euro.