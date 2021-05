Drumarii continua deszapezirea pe Transfagarasan. Pe serpentinele de sub Balea Lac stratul de zapada masoara 6 metri

"Deszapezirea Transfagarasanului a ajuns in zona << critica >> . Pe serpentinele de sub Balea Lac stratul de zapada depaseste 6 metri si de astazi intervenim si cu un escavator pentru ca utilajele obisnuite de deszapezire nu fac fata in asemenea conditii", a transmis, miercuri, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov.Drumarii actioneaza cu mai multe utilaje pentru a curata drumul. Actiunea este dificila si va mai dura o perioada, mai ales ca in zona montana a mai nins in ultimele zile.Potrivit meteorologilor, la Balea Lac stratul constant de zapada masoara 120 de centimetri.