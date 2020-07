Detalii din ancheta clanului Duduianu: Manelistii Florin Salam, Nicolae Guta si Tzanca Uraganul, talhariti si pusi sa cante gratis la petreceri

Confruntari intre manelisti si interlopi

Noua membri ai grupului Duduianu sunt dusi miercuri, 22 iulie, in fata instantei, cu propunere de arestare preventiva. Printre ei se afla si capii clanului, cunoscuti sub poreclele Seif, Aramis si Denom, au confirmat surse judiciare pentru Ziare.comPeste 100 de politisti s-au mobilizat marti dimineata si au facut 11 perchezitii domiciliare in judetele Ilfov, Teleorman si Capitala, pentru a-i ridica pe membrii clanului Duduianu. Au fost aduse la audieri 13 persoane, iar dintre acestea, noua au fost retinute, marti seara.Membrii clanului Duduianu sunt acuzati ca ar fi talharit mai multi manelisti si le-ar fi luat banii castigati de acestia la diverse evenimente, ori i-ar fi santajat sa cante pe gratis la petrecerile lor.Au fost si cazuri in care, interlopii ii chemau pe manelisti sa le cante la chefuri, le aruncau bani pentru a se lauda, iar la final le luau banii inapoi.Au fost si situatii in care interlopii cereau taxe de protectie de la manelisti.Florin Salam a fost batut de interlopi in toamna anului trecut, in urma unui scandal izbucnit la o petrecere. Totul ar fi pornit de la o femeie, sotia unuia dintre interlopi, cu care Florin Salam ar fi baut mai multe pahare, scrie adevarul.ro De asemenea, Nicolae Guta a fost agresat in urma cu cativa ani in toaleta unui bar din Petrosani. Manelistul a fost luat pe sus de mai multi indivizi care i-au cerut sa plateasca o anumita suma de bani, pe care le-o datora. Nicolae Guta nu a depus plangere impotriva agresorilor.Clanul Duduianu s-a facut un renume din infractiuni comise cu violenta . AU mai fost saltati pentru taxe de protectie, camatarie si santaj. Unii dintre ei au lasat multi oameni fara case dupa ce i-a obligat, prin lipsire de libertate, sa semneze acte pentru presupuse datorii sau incercau sa vanda, cu acte false, diverse imobile.Anul trecut, unul dintre liderii clanului Duduianu, Nicolae Duduianu zis "Pian" (60 de ani) a fost retinut pentru tentativa de omor , dupa ce a lovit intentionat cu masina o alta persoana, despre care se crede ca ii era rival.Un alt lider, Emi Pian, fiul unuia dintre liderii clanului Duduianu a fost liberat conditionat din inchisoare in septembrie 2019, dupa ce a fost condamnat definitiv, pe 13 octombrie 2017, la 3 ani si 8 luni pentru infractiunile de santaj, camata si influentarea declaratiilor. Atunci, Emi Pian a fost asteptat cu lautari si forcuri de artificii la poarta inchisorii.