Dezastrul gasit de Protectia Consumatorilor pe plaja "salbatica" de la Tuzla

Seful CJPC Constanta, Horia Constantinescu, a declarat, sambata, ca in urma unor actiuni desfasurate in 4 iulie si 10 iulie au fost constatate mai multe abateri grave in zona plajei Tuzla."CJPC a participat alaturi de mai multe autoritati la ambele actiuni, sub coordonarea Institutiei Prefectului. Au fost depistate locatii insalubre, multe constructii ilegale, cu destinatia de alimentatie publica, haznale sapate langa izvoarele de apa << potabila >>, cazari incropite printre gunoaie si pentru toate acestea primaria ofera << certificat de oportunitate >>, transformandu-i pe ilegalii comercianti, in oportunisti!", a spus Horia Constantinescu.El a mentionat ca, in urma acestor controale, Primaria Tuzla a emis o notifiare de dezafectare a zonei."La initiativa prefectului, actiunea din 4 iulie a fost reluata cu mai multe forte implicate, inclusiv IJP Constanta, ISC, DSP, Garda de Mediu etc., in data de 10 iulie, iar in urma ultimatumului adresat Primariei Tuzla, aceasta a hotarat sa << vada dezastrul >> de acolo si sa emita o << notificare >> de dezafectare. CJPC a semnat documentul care arata Institutiei Prefectului ce dezastru este acolo cu ce potential periculos!", a mai spus Horia Constantinescu.Primaria Tuzla a transmis o notificare pentru toti detinatorii de constructii din zona respectiva ca incepand din 10 iulie sa inceteze orice activitate comerciala, iar in termen de 48 de ore sa elibereze zona astfel incat toate constructiile si improvizatiile sa fie ridicate. In cazul in care acest lucru nu se va intampla, Primaria Tuzla a precizat ca din 13 iulie va proceda la eliberarea zonei de plaja si faleza, iar detinatorii de constructii vor suporta contravaloarea demolarii.