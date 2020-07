Dezbaterile pentru "consolidarea tuturor textelor" din legea privind carantinarea si izolarea continua in Comisia Juridica a Senatului

Vicepresedintele Comisiei juridice Iuliana Scantei, care a condus sedinta de luni, a cerut reluarea dezbaterilor marti, "pentru a consolida toate textele" pe articolele care privesc continutul masurilor de carantinare si izolare si modalitatea de aplicare a procedurii de contestare. Propunerea sa a primit vot unanim."Avand in vedere si propunerea colegilor nostri din PSD , dorinta fiind si a noastra de a consolida toate textele pe cele doua articole (...) care privesc continutul masurilor de carantinare, respectiv de izolare, adica internare, si modalitatea de aplicare a procedurii de contestare, primind chiar si in cursul acestei sedinte mai multe propuneri de amendamente si avand nevoie de timp sa le integram, sa decidem intr-un final care sunt textele pe care le vom supune la vot", a afirmat senatorul liberal.La propunerea unui membru al comisiei, Iuliana Scantei a anuntat ca va fi solicitat avizul CES asupra acestui proiect in regim de urgenta.La sedinta de luni a fost prezent secretarul de stat din MAI Raed Arafat , iar ministrul Justitiei, Catalin Predoiu , a intervenit prin telefon. Au mai avut interventii telefonice reprezentanti ai societatii civile, avocati , medici.Proiectul a fost adoptat joia trecuta de Camera Deputatilor, iar senatorii juristi au inceput dezbaterile vineri, adoptand mai multe amendamente tehnice. Sambata, Comisia juridica a decis, la solicitarea reprezentantilor PSD, amanarea pana luni a dezbaterilor.