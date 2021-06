Dezinfectanti cu 0% substanta activa, folositi in spitalele din Romania. Ministrul Sanatatii a dispus controale la producatorii de biocide

"Inspectia Sanitara de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii a solicitat astazi, 7 iunie a.c., inspectorilor sanitari din cadrul DSP Galati si DSP Ilfov efectuarea de controale, conform competentelor, la producatorii SC GRANDE GLORIA PRODUCTION SRL, respectiv la producatorul SC G&M 2000 SRL", a transmis, luni, Ministerul Sanatati.Cu privire la avizare/autorizare si control, Inspectia Sanitara de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii a precizat ca produsele biocide (22 de tipuri, inclusiv dezinfectanti pentru suprafete, pentru maini, pentru apa potabila, pentru zona alimentara) sunt puse pe piata in baza unui aviz/autorizatie emis/a de Comisia Nationala pentru Produse Biocide, in conformitate cu prevederile:- Regulamentului nr. 528/2012 privind produsele biocide - HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide, cu modificarile si completari ulterioare;- Ordinului nr. 10/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piata pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare."Precizam ca Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" a emis in anul 2020 autorizatii temporare de punere pe piata a produselor biocide, pe perioada starii de urgenta conform prevederilor art. 10 din Ordonanta militara nr. 4 din 29.03.2020, iar in starea de alerta se emit conform prevederilor OUG nr. 70 din 14.05.2020. Produsele biocide avizate/autorizate sunt postate in Registrul National al Produselor Biocide, gestionat de Institutul National de Sanatate Publica (INSP)", a mai transmis Ministerul Sanatatii.Sursa citata a precizat ca, potrivit reglementarilor nationale, "produsele biocide trebuie sa dovedeasca eficacitatea prin prezentarea rapoartelor de testare a eficacitatii (de ex. bactericida, fungicid, levuricida, micobactericida, virucida etc.) realizate in laboratoare de specialitate".Aceste eficacitati sunt specificate in aviz/autorizatie."Inspectorii sanitari efectueaza controale la producatori, detinatorii de aviz, distribuitori, utilizatori profesionali (unitati sanitare, unitati de invatamant, cabinete de infrumusetare etc.) unde verifica daca eticheta respecta informatiile din avize si/sau autorizatii (concentratii, timpi de actiune, eficacitati etc.), precum si informatii privind fisa cu date de securitate . De asemenea, controlul vizeaza verificarea respectarii de catre producatorul de biocide a cerintelor privind siguranta si calitatea produselor biocide, furnizarea substantei/substantelor active, evidentele si raportarile", a mentionat Mnisterul Sanatatii.Institutia precizeaza ca, in trimestrul II 2020 - trimestrul I 2021, inspectorii sanitari au efectuat controale in urma carora au fost retrase de la utilizare 124 de produse biocide neconforme, in cantitate de 24.144 litri si 467 kg.Totodata, au fost retrase de la comercializare 263 de produse biocide neconforme, in cantitate de 142.287 litri si 8.845 kg. Au fost aplicate 185 de sanctiuni , dintre care 127 de amenzi, in valoare totala de 734.500 lei, si 58 de avertismente."Principalele neconformitati identificate de inspectorii sanitari au fost legate de introducerea ilegala pe piata a produselor biocide, etichete care nu respecta prevederile din aviz/autorizatie, termene de valabilitate expirate si utilizare necorespunzatoare. Conform Metodologiei stabilita anual de INSP in baza Programului National de Monitorizare a Factorilor Determinanti din Mediul de Viata si Munca (PN II), se realizeaza evaluarea eficacitatii bactericide si fungicide a produselor biocide in laboratoare din cadrul INSP si DSP. Precizam faptul ca in perioada aprilie - mai 2021, inspectorii sanitari au prelevat probe de produse biocide cu aplicatie in sectorul medical si anume antiseptice si dezinfectante chimice folosite in dezinfectia chirurgicala a mainilor, in vederea evaluarii eficacitatii biocide (bactericide si fungicide), conform Metodologiei stabilita de INSP", a mai transmis Ministerul sanatatii.Publicatia www.turnulsfatului.ro a scris ca, din opt substante biocide cumparate aleatoriu, trei s-au dovedit a contine dezinfectanti diluati.Mai mult, unul dintre produsele testate nu contine deloc substanta activa pentru care a primit avizul de punere pe piata.