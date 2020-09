Un copil nascut astazi in Romania va atinge doar jumatate din potentialul de productivitate al unui adult complet educat si sanatos (raport)

"Un copil nascut astazi in Romania va atinge doar jumatate din potentialul de productivitate al unui adult complet educat si sanatos", potrivit celei mai recente actualizari a Indexului Capitalului Uman (HCI) al Bancii Mondiale, care masoara nivelul de dezvoltare al capitalului uman in perioada pre-pandemica, la nivel global.Indexul Capitalului Uman (HCI), lansat pentru prima data in 2018, masoara nivelul de cunostinte si abilitati pe care un copil nascut astazi se poate astepta sa il obtina pana la varsta de 18 ani, luand in considerare riscurile asociate educatiei si sanatatii precare intr-o anumita tara.Raportul din acest an include o analiza a dezvoltarii capitalului uman, efectuata timp de zece ani, in perioada 2010-2020, in 103 tari, inclusiv in Romania. Aceasta analiza arata ca, un copil nascut astazi in Romania va avea o productivitate de doar 58% atunci cand va ajunge la maturitate, fata de cat ar putea avea daca ar beneficia de servicii de educatie si sanatate adecvate. Potentialul de productivitate din prezent este mai mic decat in urma cu 10 ani, care era de 60%.Aceasta valoare este mai mica decat media din regiunea Europa si Asia Centrala, ce include si tarile cu venituri ridicate.HCI este alcatuit din sase indicatori: probabilitatea de supravietuire pana la varsta de 5 ani; anii de scolarizare estimati ai copilului; rezultatele armonizate ale testelor; calitatea invatarii; rata de supravietuire a adultilor si proportia copiilor care nu sufera de deficiente de crestere (datele privind acest ultim indicator nu sunt disponibile pentru Romania).Datele sunt calculate pentru 174 de tari ce acopereau 98% din populatia lumii in martie 2020, oferind o referinta pre-pandemica cu privire la sanatatea si educatia copiilor."Valoarea HCI a Romaniei reflecta nevoia unor imbunatatiri urgente a rezultatelor in sanatate si educatie: un copil din Romania se poate astepta sa finalizeze 11,8 ani de invatamant prescolar, primar si secundar pana la varsta de 18 ani, comparativ cu 12,6 ani in 2010. Un copil in Franta se poate astepta sa finalizeze 13,8 ani. Atunci cand anii de scolarizare sunt ajustati la calitatea invatarii, Banca Mondiala estimeaza ca un copil din Romania beneficiaza de doar 8,4 ani de invatare: un decalaj de invatare de 3,4 ani fata de perioada de scolarizare", precizeaza Banca Mondiala.De asemenea, cei care studiaza in Romania obtin un scor de 442 pentru rezultatele invatarii pe o scara in care 625 reprezinta un nivel avansat si 300 reprezinta un nivel minim.In ceea ce priveste sanatatea, procentul tinerilor cu varsta de 15 ani care vor supravietui pana la varsta de 60 de ani se ridica la doar 88%, comparativ cu 93% in Franta sau 95% in Suedia.Indexul Capitalului Uman dat publicitatii de Grupului Bancii Mondiale in 2020 arata ca in perioada pre-pandemica, majoritatea tarilor au facut progrese constante in intarirea capitalului uman al copiilor, cei mai mari pasi fiind facuti in tarile cu venituri mici. In ciuda acestui progres si chiar inainte de efectele pandemiei, un copil nascut intr-o tara tipica s-ar putea astepta sa-si realizeze doar 56% din potentialul capital sau uman, in raport cu un standard de referinta cu servicii complete de educatie si sanatate."Guvernele din Europa si Asia Centrala au prioritizat bine investitiile in sanatate si educatie, ce reprezinta motoarele principale ale cresterii si dezvoltarii. Cu toate acestea, provocarile declansate de COVID-19 necesita un raspuns politic mai puternic, inclusiv o mai mare utilizare a tehnologiei pentru dezvoltarea furnizarii serviciilor si a unor programe imbunatatite de asistenta sociala, pentru a ne asigura ca oamenii continua sa primeasca servicii de educatie si sanatate de calitate", a spus Anna Bjerde, vicepresedinte al Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala.